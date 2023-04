FC Deisenhofen atmet auf: „Ein sehr wichtiger Sieg“

Von: Umberto Savignano

Nico Karger brachte den FC Deisenhofen mit 1:0 in Führung. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Aufatmen beim FC Deisenhofen nach dem 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Gundelfingen: „Ein sehr wichtiger Sieg, vor allem, wenn man die anderen Ergebnisse anschaut“, zeigte sich Trainer Andreas Pummer erleichtert, dass der Neun-Punkte-Vorsprung zur Abstiegs-Relegationszone erhalten blieb.

Deisenhofen – Zunächst sah es für sein Team nämlich nicht allzu rosig aus. „Wir haben nicht so gut begonnen, haben uns schwer getan reinzufinden und der Gegner hatte ein paar Möglichkeiten“, gab Pummer zu. Nach einer knappen halben Stunde bekamen dann aber auch die Deisenhofner ihre Chance: Michael Bachhuber traf den Pfosten (27.). „Damit hat es eigentlich richtig begonnen“, sah Pummer seine Mannschaft nun endlich im Spiel. Allerdings war Gundelfingen weiter gefährlich. Hrvoje Bevanda lief allein auf FCD-Keeper Enrico Caruso zu, der in diesem Duell aber Sieger blieb (41.) und dafür die Anerkennung des Trainers bekam: „Wir müssen uns bei Enrico bedanken, dass er uns in dieser Eins-gegen-eins-Situation vor dem Rückstand bewahrt hat.“

Carusos Glanztat war die Basis zum Erfolg, den Rest besorgten seine Vorderleute nach dem Wechsel. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, waren wesentlich gefährlicher nach vorne“, lobte Pummer. Nico Karger scheiterte erst an Gäste-Torwart Timo Ratter (56.), markierte aber gleich darauf dann doch seinen 21. Saisontreffer (58.), den sein Trainer so richtig genoss: „Da hat er er einen schönen Spielzug zum 1:0 veredelt.“

Die Blauhemden boten nun eine gute Vorstellung, doch Gundelfingen hielt weiter dagegen. „Es war der erwartet schwere Gegner mit Struktur im Spiel, es hat alles Hand und Fuß, was die machen“, so Pummer, der in der 76. Minute einen bangen Moment zu überstehen hatte, als Nikolaos Gkasimpagiazov gegen Jonas Schneider rettete. Die Gäste forderten Strafstoß, doch Pummer war ganz anderer Meinung: „Das war eine Monstergrätsche von Gkasim, bei der er zu hundert Prozent den Ball gespielt hat.“

Eine Minute zuvor hatte der FCD-Coach Stephan Kopp eingewechselt, der zwei Minuten nach dieser Szene auf 2:0 erhöhte: Nach einer Balleroberung liefen drei Deisenhofner aufs Tor zu, Kopp machte es in souveräner Manier selber (78.). Nachdem eine Woche zuvor der 19-jährige Arian Kurmehaj beim 1:2 in Memmingen als Joker getroffen hatte, durfte nun also ein 20-Jähriger jubeln und mit ihm diesmal auch die ganze Mannschaft. „Schön, dass sich wieder ein Junger, der es auch verdient gehabt hätte, zu beginnen, mit dem 2:0 belohnt hat“, freute sich Pummer. „Das spiegelt den Trend wider, den wir momentan haben, dass wir in der Breite wieder besser aufgestellt sind und, dass die Jungen sehr engagiert sind.“

Gundelfingen gab sich zwar auch nach diesem Treffer nicht auf, doch der FCD ließ zu Pummers großer Zufriedenheit nichts mehr anbrennen: „Der Gegner hat es bis zum Schluss probiert. Aber wir haben mit vereinten Kräften alles verteidigt, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung.“ (um)

FC Deisenhofen – FC Gundelfingen 2:0 (2:0)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Förtsch, Vodermeier, Gkasimpagiazov (81. Sagner), Kurmehaj (58. Hahn), Müller-Wiesen, Mayer (75. Jost), Finster (75. Kopp), Bachhuber, Karger (87. Schemat)

Tore: 1:0 Karger (58.), 2:0 Kopp (78.)