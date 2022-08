FC Deisenhofen: „Schadet nicht, mal auf die Fresse zu bekommen“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Auf eine heilsame Wirkung der 1:5-Niederlage in Ismaning setzt FCD-Trainer Andreas Pummer. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Ziemlich unsanft wurde der FC Deisenhofen vor vier Tagen vom Bayernliga-Thron gestoßen. Nachhaltige mentale Beschädigungen erwartet man beim bisherigen Spitzenreiter nach dem 1:5 beim neuen Tabellenführer FC Ismaning allerdings nicht.

Deisenhofen – „Davor war es ergebnistechnisch okay, jetzt haben wir im sechsten Spiel einmal auf die Fresse bekommen. Das schadet ja nicht“, sagt Trainer Andreas Pummer. Eher sind es personelle Sorgen, die ihn vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Ingolstadt II umtreiben.

Pummer versucht die Derby-Pleite in zwei Richtungen realistisch einzuordnen: „Es war klar, dass wir nicht durchmarschieren. So blauäugig sind wir nicht“, versichert er einerseits, dass er nach dem guten Start nicht abgehoben war, andererseits betont er, dass ihn die erste Saisonniederlage auch nicht wie ein Hammerschlag getroffen hat: „Das Ergebnis war deutlicher als das Spiel.“

Mit der Leistung seiner Elf war der FCD-Coach über weite Strecken zufrieden: „Wir haben sehr gut begonnen, die ersten 20, 25 Minuten waren komplett unsere.“ Auch auf den Ausgleich kurz vor und den 1:2-Rückstand kurz nach der Pause habe sein Team gut reagiert und sich durch Michael Bachhuber jeweils postwendend eine Riesenmöglichkeit erarbeitet.

Doch Pummer redet nichts schön, er weiß, dass gerade der schon in den Partien davor grassierende Chancenwucher abgestellt werden muss. „Das ist ein Punkt, den ich als Trainer verbessern muss. Man kann da schon was tun“, betont der 40-Jährige, dass er Impulse setzen will, um die „letzte Entschlossenheit vorne drin“ herauszukitzeln. „Die Mannschaft spielt lange zusammen, die Abläufe sind klar. Aber das Problem ist, nämlich, dass sie sich nicht belohnt.“ Und der Coach verhehlt nicht, dass sein Team bei Ismanings vorentscheidenden Treffern zum 2:1 und 3:1 „nicht gut verteidigt“ habe.

„Der Gegner hat es eiskalt ausgenutzt, das war von der Effektivität her sehr gut“, so Pummer, und ein ähnliches Szenario drohe auch in Zukunft, „wenn wir nicht zu 100 Prozent unsere Leistung bringen. Mit 95 Prozent werden wir unsere Probleme haben.“

Ingolstadts Reserve, nach zwei Niederlagen zum Start mit zwei Siegen und zwei Remis im Aufwind, ist so ein Gegner, der Schwächen nutzen könnte. „Top-Leute, die Gas geben“, erwartet Pummer, der seinerseits Sorgen hat: Ex-Löwe Nico Karger hat es im Kreuz, Leon Müller-Wiesen mit dem Magen, beide wurden in Ismaning ausgewechselt und sind am Samstag fraglich. Sicher fehlt Martin Mayer nach seiner Roten Karte, die Pummer unberechtigt fand: „Ja, Mayer schubst den Gegner weg, aber da muss der Schiedsrichter das Foul an ihm lange vorher abpfeifen.“ Der Ausfall des FCD-Urgesteins schmerzt Pummer, denn: „Momentan sind wir nicht so breit aufgestellt wie andere.“ (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Vodermeier, Sagner, Rembeck, Finster, Jost, Gkasimpagiazov, Kopp, Bachhuber