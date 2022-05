FC Deisenhofen beseitigt mit 2:0-Sieg auch die letzten Zweifel

Von: Umberto Savignano

Deisenhofens Urgestein Martin Mayer (r.) sorgte nach seiner Einwechslung für Ruhe im Spiel seiner Mannschaft. © Robert Brouczek

Deisenhofen – Das große Zittern war bisher zwar noch nicht ausgebrochen beim FC Deisenhofen, eine gewisse Entspanntheit in puncto Bayernligaverbleib dürfte sich nach dem 2:0 (0:0)-Heimsieg über den TSV Wasserburg aber trotzdem eingestellt haben. Franz Perneker ist nun jedenfalls vom Klassenerhalt überzeugt: „Ich habe nicht ausgerechnet, ob es rechnerisch sicher ist, aber ich lege mich jetzt mal fest:

45 Punkte reichen.“

Zu Beginn beschlichen den FCD-Manager allerdings einige Zweifel, ob sein Team endlich den zweiten Dreier des Jahres einfahren würde. Mit der ersten Großchance der Gäste durch Marko Dukic (10.) erlebte Perneker sogar eine richtige Schrecksekunde, doch Enrico Caruso war auf dem Posten. „Den hat er überragend pariert“, lobte Perneker den Torwart und räumte zugleich Deisenhofner Anlaufschwierigkeiten ein, auch weil Stürmer Michael Bachhuber nach der Geburt seines Sohnes noch fehlte und Mittelfeldmotor Martin Mayer, von Corona genesen, zunächst auf der Bank saß: „Die Wasserburger haben uns am Anfang schon richtig genervt, aber nach zehn Minuten sind wir ins Spiel gekommen. Ohne Bachhuber und Mayer dauert es eben ein bisschen, bis wir ins Rollen kommen.“

Das gelang den Deisenhofnern auch, weil sie die körperbetonte Gangart des Gegners annahmen: „Wasserburg hat die Zweikämpfe gesucht, aber wir haben gut dagegengehalten“, fand Perneker. Kurz vor der Pause war der FCD dann auch zweimal knapp an der Führung dran: Nikolaos Gkasimpagiazov traf die Latte (44.), Maxime Schneiker scheiterte an TSV-Keeper Alexander Boschner (45.).

Nach dem Wechsel durfte Schneiker dann jubeln: Nach einer schönen Kombination traf der Rechtsverteidiger bei seinem Comeback nach sechswöchiger Pause aus 18 Metern mit links (54.). Dieses 1:0 rief zwar eine energische Reaktion der abstiegsbedrohten Gäste hervor, doch FCD-Coach Hannes Sigurdsson hatte mit Martin Mayer ja noch sein ballsicheres Urgestein auf der Bank, das er in der 66. Minute für den Torschützen Schneiker aufs Feld beorderte. „Wasserburg hat Druck gemacht, wir haben uns zehn Minuten lang nicht richtig befreien können, aber mit Mayer ist Entlastung gekommen“, so Perneker.

Und so geriet der Erfolg nur einmal, noch kurz vor Mayers Einwechslung, durch einen wuchtigen 25-Meter-Freistoß der Gäste in Gefahr, bei dem Caruso abermals seine Klasse zeigte (65.). Danach schaukelte der FCD das Spiel nach Hause. Am Ende durfte nach einem schönen Konter über Mayer und A-Jugend-Spieler Arian Kurmehaj auch noch das 2:0 durch Marco Finster bejubelt werden (90.+4). „Es war ein verdienter Sieg“, fand Perneker. Und ein wichtiger dazu, um nicht doch noch das große Zittern zu bekommen, denn, so der Manager: „Wenn du heute nicht gewinnst, geht dir irgendwann der Reis.“

FC Deisenhofen – TSV Wasserburg 2:0 (0:0)

FCD: Caruso - Schneiker (66. Mayer), Nickl (56. Köber), Poschenrieder, Sagner (46. Vodermeier), Rembeck (78. Kurmehaj), Müller-Wiesen, Finster, Yimez, Gkasimpagiazov, Yordanov (902 Muggesser); Tore: 1:0 Schneiker (54.), 2:0 Finster (90.+4)