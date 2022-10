„Das wussten wir schon“ – FC Deisenhofen II holt null Punkte gegen die Elite

Von: Umberto Savignano

Es bleibt dabei: Gegen die Spitzenteams ist für die U23 des FC Deisenhofen nichts zu holen. Der Bezirksliga-Neuling unterlag der SpVgg 1906 Haidhausen zuhause mit 0:2 (0:1).

Deisenhofen –„Am Ende war es verdient. Haidhausen war vor allem in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft“, räumte FCD-Manager Thomas Werth ein. „Sie hatten viel Ballbesitz, haben uns laufen lassen. Das hat Kraft gekostet.“

In der 30. Minute leitete der Ex-Pullacher Gilbert Diep mit einem „Superpass über außen“, wie Werth respektvoll anerkannte, die Gäste-Führung durch Florian Härtel ein. Schade aus Sicht der Deisenhofner, dass der Treffer zu einem Zeitpunkt fiel, als sie besser ins Spiel zu kommen schienen. „Da haben wir gerade angefangen dagegenzuhalten“, so Werth. Eine Ausgleichschance bot sich den Hausherren kurz vor der Pause immerhin, als Giuliano Gaub aus fünf Metern Torwart Michael Perkovic in die Arme schoss.

Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichener, in Verlegenheit brachte die U23 den Gegner aber nicht. „Und am Schluss machen sie halt das 2:0“, kommentierte Werth die endgültige Entscheidung durch Diep (76.) trocken. Der eingewechselte Laurin Gerschlauer, neben dem in der Startelf aufgebotenen Vincent Bürstner einer von zwei Deisenhofner A-Junioren, die Bezirksliga-Praxis sammeln durften, hatte die Möglichkeit, es noch einmal spannend zu machen (85.).

Haidhausen untermauerte durch den Erfolg seine Aufstiegsambitionen. „Sie stehen zurecht da vorne unter den ersten vier“, erkannte Werth die Qualität des Gegners an. Drei Teams aus besagtem Spitzenquartett – neben Haidhausen noch Bad Heilbrunn und Murnau – standen für die FCD-Reserve zuletzt direkt hintereinander auf dem Spielplan. „Da wussten wir schon: Es kann sein, dass du in diesen Spielen null Punkte holst. Und so ist es jetzt auch gekommen“, sagte Werth. (um)

FC Deisenhofen U23: Franzmeier - Karl, Gaub, Max. Mayer, Schuh, Brugner (72. Geigenberger), Baumann, Kopp (78. Scherer), Ngeukeu (83. Gerschlauer), Bürstner (65. M. Cosic), J. Cosic.

Tor: 0:1 Härtel (30.), 0:2 Diep (76.)