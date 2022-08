FC Deisenhofen bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Von: Nico Bauer

Trainer Andreas Pummer hält mit dem FC Deisenhofen Kontakt zur Spitze. © Robert Brouczek

Leistungsgerechtes 0:0 in einem attraktiven Bayernligaspiel gegen den FC Memmingen

Deisenhofen – In dieser Bayernliga ist der FC Memmingen einer der ganz großen Namen, aber in Deisenhofen hatte niemand davor Angst. Letztlich gab es ein leistungsgerechtes 0:0 in einem sehr attraktiven Bayernligaspiel.

Regionalligaabsteiger Memmingen ist mit seinem großen Einzugsgebiet, vielen Zuschauern und einem Nachwuchsleistungszentrum zum schnellen Wiederaufstieg verdammt, während auch beim FC Deisenhofen der gute Saisonstart die Erwartungen wachsen ließ. „Man sollte nie vergessen, wo man herkommt und wer man ist“, sagt der Deisenhofener Trainer Andreas Pummer. Und dennoch stellte er zufrieden fest, dass seine Mannschaft mindestens auf Augenhöhe war und vielleicht einen Tick besser kickte.

Speziell in der ersten Hälfte lieferte der FC Deisenhofen eine starke Leistung ab und hatte ein gutes halbes Dutzend gefährlicher Torabschlüsse. Nico Karger prüfte den Gästetorwart gleich dreimal, aber auch Michael Bachhuber, Tobias Rembeck oder Valentin Kölber hätten die Führung erzielen können. Die richtige Hundertprozentige war nicht dabei, aber in der Summe hätte sich der FCD die Führung beim Gang in die Kabine schon verdient gehabt.

Bei dem temporeichen Duell von zwei Spitzenmannschaften wurde immer klarer, dass der Schütze des ersten Tores mit ziemlicher Sicherheit auch den Platz als Sieger verlassen würde.

Diese Vorahnung verfestigte eher die Fesseln des Spiels. Nach der Pause hatten die Deisenhofner mehr Ballbesitz, aber nicht mehr wirklich Torabschlüsse.

Bis zur 88. Minute sah es danach aus, als würde der FC Memmingen eher glücklich einen Punkt aus dem Münchner Süden mitnehmen. Doch dann lief Deisenhofen zweimal voll in gegnerische Konter. Einmal rettete Torwart Enrico Caruso das Unentschieden im Duell Eins gegen Eins und bei der zweiten Großchance ging der Schuss knapp daneben. Nach den beiden Angriffen binnen 60 Sekunden musste der FC Deisenhofen ganz tief durchatmen und konnte sich nicht mehr über einen Punkt beschweren.

Unter dem Strich war das Remis dann auch gerecht und es dürfte den Deisenhofnern eher helfen. Als Tabellenvierter bleibt man mit drei Punkten Rückstand in Tuchfühlung zu Ligaprimus TSV Landsberg. Die Memminger sind Neunter und zwei Punkte hinter Deisenhofen auch noch Mitglied der gefühlt aus elf Mannschaften bestehenden Spitzengruppe in einer extrem ausgeglichenen Liga.

FC Deisenhofen – FC Memmingen 0:0

FCD: Caruso, Nickl (86. Förtsch), Müller-Wiesen (73. Jost), Finster, Bachhuber, Rembeck (77. Sagner), Schneiker, Vodermeier (77. Kurmehaj), Köber, Gkasimpagiazov (46. Mayer), Karger Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) Zuschauer: 200