FC Deisenhofen: Der Blick richtet sich nach unten

Von: Umberto Savignano

Noch immer kein Sieg im Jahr 2022. Trainer Hannes Sigurdsson als Stammzellenspender.

Deisenhofen – Der FC Deisenhofen tritt auf der Stelle. Und das ist schon eine Situation, die die Blauhemden zum Neustart nach der Winterpause kaum erwartet hatten. Eigentlich wollte der FCD ja ins Rennen um Platz zwei eingreifen. Doch nach zwei Niederlagen und fünf Unentschieden 2022 droht sogar noch schlimmeres Ungemach: Nach dem 0:0 beim VfR Garching liegt die Truppe von Trainer Hannes Sigurdsson nur noch fünf Punkte vor der Abstiegsrelegationszone. „Es hieß immer: Wie groß ist der Abstand nach vorne? Aber ich habe schon auch immer nach hinten geschaut“, gibt Franz Perneker zu.

Dem FCD-Manager war nicht entgangen, dass zuletzt neben den Ergebnissen zumindest teilweise auch die Leistungen wenig zufriedenstellend waren. Das torlose Remis im Landkreis-Derby war ein typisches Beispiel. „Ein zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten, ein bisschen eine Quälerei“, hatte Perneker gesehen. Sehenswerte Ausnahme war ein Garchinger Konter, nach dem Matthew Loo aus 16 Metern allerdings knapp vorbei zielte (12.). Auf der anderen Seite roch es einmal im Anschluss an eine Ecke nach Gefahr, als Niklas Sagner am Fünfmeterraum aus der Drehung zum Schuss ansetzte, aber von einem Verteidiger abgeblockt wurde (38.).

Auch nach dem Wechsel blieb es dabei: Distanzversuche, Standardsituationen, aber keine brisanten Strafraumszenen. „Es hat im ganzen Spiel keine hundertprozentige Torchance gegeben“, sagte Perneker. „Wir sehen zurzeit nicht den FC Deisenhofen, den wir kennen“, räumte der Manager die mangelnde Leichtigkeit im FCD-Spiel ein. Zudem fehlte Martin Mayer, drei Tage zuvor beim 2:2 gegen den FC Ingolstadt II noch unermüdlicher Antreiber im Mittelfeld, unter etwas unglücklichen Umständen: Er hatte den Nachholtermin übersehen und einen Urlaub extra auf diese Woche verlegt, weil der FCD am kommenden Wochenende spielfrei ist. „Ich will unsere Ergebniskrise nicht klein reden. Aber es haben mit Mayer, Tobias Rembeck und Maxime Schneiker schon wichtige Spieler gefehlt“, sagte Perneker, der deshalb der Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte: „Sie haben gekämpft und alles probiert.“

Aufgrund ihrer turnusgemäßen Pause besteht nun die Gefahr, dass die Blauhemden am nächsten Spieltag der Abstiegszone noch weiter entgegenrutschen. „Es könnte nach dem Wochenende ungut ausschauen“, weiß Perneker, der aber optimistisch bleibt: „Jede Negativserie geht einmal zu Ende.“

Grundsätzlich begrüßt der Manager das freie Wochenende: „Das tut uns gut.“ Zudem hat Coach Sigurdsson einen speziellen Termin: „Er ist in Dresden, weil er dort Stammzellenspender für einen Patienten ist. Ich hoffe, er kann da einem Menschen das Leben retten. Dann hätten wir auch wieder etwas gewonnen“, sagt Perneker und verweist darauf, dass dieser Sieg so viel mehr wert wäre als Bayernliga-Punkte: „Wenn man so etwas mitbekommt, relativiert sich die Wichtigkeit des Fußballs.“ um

VfR Garching – FC Deisenhofen 0:0

FC Deisenhofen: Caruso - Yimez, Nickl, Köber, Vodermeier (69. Poschenrieder), Gkasimpagiazov, Müller-Wiesen (62. Kuroki), Finster (69. Kopp), Lucksch, Sagner, Bachhuber