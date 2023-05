FC Deisenhofen: Coach Pummer hat noch Ziele

Von: Umberto Savignano

Teilen

„Ein herber Verlust“: Torwart Enrico Caruso verlässt den FC Deisenhofen, er kehrt nach Stuttgart zurück. © Brouczek/Archiv

Am Vatertag ging es zünftig zu im Vereinsheim des FC Deisenhofen: Die Herren-Mannschaften einschließlich der Senioren trafen sich zum Weißwurstessen. Anschließend wurde bei Präsident Martin Schmid weitergefeiert. „So lebt der Verein“, freut sich Andreas Pummer über den Zusammenhalt. Der Trainer des Bayernligateams konnte den Tag auch deshalb unbeschwert genießen, weil es im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die U21 des TSV 1860 München eben nicht mehr um die Wurst geht.

Deisenhofen – Trotz des jüngst durch ein 2:0 bei Türkspor Augsburg gesicherten Klassenerhalts betont Pummer aber auch: „Einen Sommerkick just for fun will ich nicht sehen. Sechzig steht wie wir für attraktiven Fußball. Aber die Ernsthaftigkeit muss dabei sein, dann entwickelt sich so ein Spiel. Alles andere ist für mich nicht akzeptabel. Da muss ich an die Mannschaft appellieren, auch wenn es schwierig ist, Anreize zu setzen, tabellarisch gesehen.“

Ein einstelliger Tabellenplatz etwa ist für den derzeit Elften schwierig zu erreichen, weil der Neunte FC Ismaning vier Punkte voraus ist. Pummer hat aber durchaus noch Ziele: „Wir wollen in der Heimtabelle Platz drei halten. Dazu brauchen wir einen Sieg.“ Außerdem will sich der Coach in einer anderen Rangliste ganz vorne behaupten: „Ein großes Ding ist für mich die Disziplin. Wir sind in der Fairnesstabelle nicht umsonst auf dem ersten Platz, das ist auch sehr wichtig für die Außendarstellung des Vereins.“

Mindestens zwei Spieler werden im Rahmen der Partie verabschiedet. Tobias Muggesser, der aus beruflichen Gründen schon nach der Winterpause nicht mehr gespielt hat. „Er hat seit vielen für den Verein die Knochen hingehalten, hat die Mannschaft immer verfolgt, war im Training noch manchmal dabei und hat einen gebührenden Abschied verdient“, so Pummer. Erst recht gilt dies für Keeper Enrico Caruso, den es zurück in seine Heimatstadt Stuttgart zieht und auf den Pummer wahre Lobeshymnen anstimmt: „Enrico ist ein herber Verlust, auch menschlich, in der Kabine. Er ist ein ruhiger, immer gern gesehener Typ, hat die Jugend-Torhüter trainiert. Und er ist natürlich auch ein herausragender Torwart. Da bricht uns eine wichtige Stütze weg. Er wird nicht einfach zu ersetzen sein.“ (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Nickl, Vodermeier, Sagner, Mayer, Finster, Müller-Wiesen, Jost, Kurmehaj, Bachhuber