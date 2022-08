Deisenhofen-Coach Pummer: Im Spitzenspiel „nicht ins offene Messer laufen“

Von: Umberto Savignano

Trainer Andreas Pummer: „Im Fußball passieren Fehler, aber wir müssen die Fehler minimieren.“ © Robert Brouczek

Vier Mannschaften sind nach vier Spieltagen der jungen Bayernligasaison noch ungeschlagen, zwei davon treffen heute in der Partie des FC Deisenhofen gegen den SV Erlbach (Anstoß 18.30 Uhr) aufeinander.

Deisenhofen – Der FCD geht als Spitzenreiter mit bisher drei Siegen und einem Remis sicher favorisiert ins Spiel, doch der Aufsteiger hat mit einem 2:0-Erfolg beim Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining aufhorchen lassen, sich dazu bei drei Unentschieden als äußerst wehrhaft erwiesen. Andreas Pummer zeigt jedenfalls ordentlich Respekt vor den Erlbachern. „Das ist eine gut organisierte Mannschaft, die gut verteidigen kann, aber auch über ein sehr gutes Umschaltspiel verfügt. Da müssen wir sehr auf der Hut sein“, sagt Deisenhofens Trainer.

Die Defensive ist tatsächlich das Prunkstück des Teams aus dem Landkreis Altötting. Als Landesligameister kassierten die Erlbacher gerade mal 18 Gegentore, ihr derzeitiges Torverhältnis von 3:1 spricht dafür, dass sie sich auch eine Spielklasse höher auf altbekannte Qualitäten verlassen können. „Sie haben aber den einen oder anderen dazubekommen und sich, zum Beispiel mit Thomas Breu, eher noch verstärkt“, warnt Pummer. Der 33-jährige Breu erzielte in der vergangenen Landesligasaison 19 Tore für den FC Töging, stürmte davor acht Jahre in der Regionalliga beim TSV Buchbach.

„Wir müssen die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive finden und dürfen nicht ins offene Messer laufen“, fordert Pummer und: „Wir müssen unsere Torchancen verwerten, denn davon wird es nicht zu viele geben.“ Zuletzt beim 2:2 in Kirchanschöring hatte der FCD einige Möglichkeiten liegen lassen und beide Gegentore nach Ballverlusten im Spielaufbau kassiert. Auch hier gelte es also anzusetzen, so Pummer: „Wir haben unsere Analysen gemacht und die Mannschaft bekommt dann auch gleich Lösungen gezeigt. Im Fußball passieren Fehler, aber wir müssen die Fehler minimieren.“

Trotz einiger Unkonzentriertheiten ist der Coach allerdings „absolut zufrieden“, wie seine Mannschaft seine Vorstellungen nach den bisher knapp zwei Monaten gemeinsamer Arbeit umsetzt, „auch wenn wir noch lange nicht da sind, wo ich uns sehe. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg“. Grundsätzlich gilt laut Pummer: „Der FC Deisenhofen hat einen gewissen Stil. Und unsere Spielweise birgt ein gewisses Risiko. Im hinteren Drittel des Spielfelds gepflegt rauszuspielen, das werden wir nicht ändern.“

Personell wird sich gegenüber dem Kirchanschöring-Spiel nicht viel ändern, mit Tobias Rembeck kehrt aber ein Leistungsträger nach beruflich bedingter Pause wieder in den Kader zurück. (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Köber, Vodermeier, Sagner, Rembeck, Mayer, Müller-Wiesen, Kurmehaj, Karger, Bachhuber