FC Deisenhofen: Dämpfer für Brummer-Elf

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Andreas Pummers düstere Ahnung erfüllte sich: Es gebe angenehmere Auftaktspiele als auswärts beim SV Erlbach, hatte der Trainer des FC Deisenhofen vor dem Start ins Frühjahr geunkt. Und tatsächlich gewann der Bayernliga-Aufsteiger aus dem Landkreis Altötting 2:0 (0:0). Ein Ergebnis, das für die Hoffnungen der Blauhemden, noch einmal oben angreifen zu können, einen erheblichen Dämpfer bedeutet.

Zehn Punkte liegen sie jetzt hinter dem Zweiten TSV Landsberg. „Ich schaue lieber nach hinten“, sagt Thomas Werth sogar. „Zum Abstiegsrelegationsplatz sind es nur acht Punkte. Das kann auch schnell gehen.“

Der FCD-Manager sah zwei grundverschiedene Spielhälften. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel im Griff gehabt. Die Mannschaft hat Gas gegeben, sich aber nicht belohnt, weil der letzte Pass gefehlt hat, so hatten wir nur ein paar Halbchancen“, sagt Werth. Nach dem Wechsel sei Erlbach die gefährlichere Mannschaft gewesen. Die Deisenhofner hatten es vor allem Enrico Caruso zu verdanken, dass sie zunächst nicht in Rückstand gerieten. Der Keeper parierte einen Kopfball von Thomas Breu aus kürzester Distanz sensationell (65.), blieb wenig später auch Sieger, als Breu frei auf ihn zulief (72.). Bei der Führung der Gastgeber war Caruso dann allerdings machtlos: Erlbach hatte schnell über die rechte Seite umgeschaltet, der mustergültig bediente Sebastian Hager netzte abgebrüht ein (80.). „Der Ball war vorher schon im Seiten-Aus“, zweifelte Werth die Berechtigung des Treffers allerdings an.

Der FCD antwortete mit seiner besten Chance, einem Freistoß von Nico Karger an den Pfosten (87.). Im Gegenzug war Caruso erneut gegen einen durchgebrochenen Gegenspieler, diesmal Christopher Obermeier, auf dem Posten (88.). Der nächste Umschaltmoment brachte dann das 2:0 durch einen Foulelfmeter, den Maximilian Sammereier verwandelte (90.). Eine nicht ganz eindeutige Entscheidung, denn Maxime Schneiker, der zudem Gelb-Rot sah, grätschte in Richtung Ball.

„Wenn der Schiedsrichter ein bisschen einen blauen Tag hat, geht es 0:0 aus und damit wäre ich auch zufrieden gewesen, denn in Erlbach haben wir noch nie gewonnen. Das ist hier schon ein anderes Pflaster“, gab Thomas Werth zu, dass auch er, wie Pummer, vorher ein mulmiges Gefühl hatte. Dem Gegner gratulierte er aber vorbehaltlos: „Nach der zweiten Halbzeit kann man sagen, es war ein verdienter Sieg für die Erlbacher, die auch gut Fußball gespielt haben.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Köber (79. Yordanov), Vodermeier, Sagner (87. Förtsch), Jost (64. Finster), Müller-Wiesen (87. Kurmehaj), Mayer (79. Kopp), Gkasimpagiazov, Bachhuber, Karger. Tore: 1:0 Hager (80.), 2:0 Sammereier (90., Foulelfmeter) Gelb-Rot: Schneiker (90., wiederholtes Foulspiel)