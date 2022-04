FC Deisenhofen und TSV Wasserburg: Der gemeinsame Weg könnte bald enden

Von: Umberto Savignano

Man kennt sich: Mit dem TSV Wasserburg, der am Samstag (15 Uhr) zu Gast ist, stieg der FC Deisenhofen 2019 gemeinsam in die Bayernliga auf.

Deisenhofen – „Das ist ein Gegner, der uns begleitet, seit Hannes Sigurdsson unser Trainer ist,“ so FCD-Manager Franz Perneker. Nun könnten sich die Wege trennen: Während die Deisenhofner mit einem Sieg aus den letzten vier Spielen sicher durch wären, liegt der TSV nur einen Punkt vor einem Direktabstiegsplatz.

„Sie haben vor einem Jahr ihren Stürmer Robin Ungerath an Burghausen verloren. Wir haben, nachdem Florian Schmid nach Unterhaching gegangen ist, ehrlich gesagt, eine ähnliche Bilanz. Es trifft dich als Mannschaft schon, wenn einer geht, der für 20 Tore gut ist“, erklärt Perneker Wasserburgs Absturz. Für sein Team hofft er auf den letzten Schritt zum Klassenerhalt: „Den wollen wir selbst sichern, und zwar so schnell es geht.“

Reibungslos verlief die gut besuchte Jahreshauptversammlung. Die Änderungen in der Vereinsführung wurden von den rund 70 anwesenden Mitgliedern einstimmig abgesegnet: Zum Nachfolger von Franz Perneker, der sich nach 22 erfolgreichen Jahren als Vorstand Sport zurückzieht, wurde, wie vorgesehen, der bisherige Co-Trainer Thomas Werth gewählt. Für Peter Egginger, der als 2. Vorstand ausscheidet, rückt der bisherige 3. Vorstand Florian Boos nach. Zu dessen Nachfolger wurde Manfred Zotz neu in die Führungsriege gewählt. „Er ist dem Verein verbunden und sehr engagiert“, so Perneker über den Mann aus Ehrwald in Tirol, der bei den Senioren C kickt und dessen Söhne beim FCD-Nachwuchs spielen.

Im Bayernligateam tut sich personell ebenfalls einiges. Das liegt auch daran, dass die Spieler die FCD-Philosophie einer intensiven Nachwuchsarbeit offenbar verinnerlicht haben. Michael Bachhuber wurde Vater eines Sohnes, sein Einsatz ist noch in der Schwebe. Marco Finster fehlte am vergangenen Wochenende wegen der Geburt seiner zweiten Tochter, er ist am Samstag aber ebenso wieder dabei wie Rekonvaleszent Maxime Schneiker. Martin Mayer (nach überstandener Krankheit) und Michael Vodermeier (Achillessehne) sitzen wohl zunächst auf der Bank. (Umberto Savignano)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Sagner, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Lucksch, Gkasimpagiazov, Yordanov