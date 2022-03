Beim FC Deisenhofen ist die Luft raus

Von: Umberto Savignano

Zwei Tore in zwei Minuten: Der Ismaninger Maurice David überwindet Deisenhofens Torhüter Enrico Caruso zum 0:2. © Dieter Michalek

Der FC Deisenhofen kann einfach nicht mehr gewinnen: Das 0:2 (0:2) im Landkreis-Derby beim FC Ismaning war jahresübergreifend schon die sechste sieglose Partie in Folge.

Deisenhofen – Hannes Sigurdsson hatte bis auf den erkrankten Tobias Rembeck, den Niklas Sagner vertrat, derselben Formation das Vertrauen geschenkt, die in der Vorwoche mit einer schwachen Darbietung und dem 1:3 gegen Schwaben Augsburg die Aufstiegsambitionen begraben hatte. Doch des Trainers Hoffnung auf Wiedergutmachung erfüllte sich nicht, im Gegenteil: Schon nach einer Viertelstunde lag der FCD nach einem Ismaninger Doppelschlag durch Valentin Breitschaft (11.) und Maurice David mit 0:2 (13.) zurück. Auf der anderen Seite prüfte Sagner zwar FCI-Keeper Cedomir Radic (21.), Deisenhofens Torwart Enrico Caruso war allerdings stärker gefordert, als er erst eine verunglückte Flanke von Clemens Kubina über die Latte lenkte (23.) und dann einen 25-Meter-Hammer von Yasin Yilmaz entschärfte (25.). „Ismanings Führung war völlig verdient“, gab Deisenhofens Co-Trainer Werth zu. „Unsere erste Halbzeit war schon ein bisschen grenzwertig, es hat der Ehrgeiz gefehlt.“

Nachdem er schon kurz vor der Pause Verteidiger Jens Förtsch verletzungsbedingt aus dem Spiel nehmen musste, wechselte Sigurdsson zum zweiten Durchgang noch zweimal. Die erfahrenen Marco Finster und Denis Yimez (beide 27) wurden durch die deutlich jüngeren David Lucksch (22) und Stephan Kopp (19) ersetzt. „Das hat schon ein bisschen was gebracht“, fand Werth, „Wir haben dann ordentlich gespielt, endlich Zweikämpfe geführt und hatten auch einige gute Chancen.“ Die beste Möglichkeit bot sich in der 71. Minute nach einem Foul an Sagner, doch Michael Bachhuber scheiterte mit dem fälligen Elfmeter an Radic. „Wenn er den verwandelt hätte, wären wir noch zurückgekommen“, war Werth überzeugt. Doch es blieb bei der Niederlage, die auch deshalb bitter ist, weil der Tabellenzweite FC Ingolstadt II im Falle des Abstiegs der Profis nicht aufsteigen darf und die dahinter liegenden Teams am Wochenende fast alle leer ausgingen. So hätte der FCD mit einem Erfolg den Rückstand im Relegationsrennen gegenüber dem Dritten SV Kirchanschöring auf sechs Punkte verkürzen können.

Werth wollte den Blick aber gar nicht auf die vorderen Tabellenregionen richten: „Wir haben nach der Winterpause in fünf Spielen drei Punkte geholt. So hast du es nicht verdient, oben mitzuspielen.“ Für den Co-Trainer ist das allerdings keine große Tragödie. Das Team leide derzeit auch ein wenig unter dem Fluch des Erfolgs der jüngeren Vergangenheit, findet er: „Wir sind jetzt zum ersten Mal seit vier Jahren in der Situation, dass wir nicht um den Aufstieg spielen. Die Jungs spielen aber trotzdem eine gute Saison.“ Natürlich wünscht sich aber auch Werth möglichst bald wieder ein Erfolgserlebnis: „Das wäre schon wichtig für die Stimmung.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Ismaning – FC Deisenhofen 2:0 (2:0)

Deisenhofen: Caruso – Schneiker, Nickl (72. Poschenrieder), Förtsch (37. Köber), Vodermeier, Gkasimpagiazov, Mayer, Finster (46. Kopp), Yimez (46. Lucksch), Sagner, Bachhuber

Tore: 1:0 Breitschaft (11.), 2:0 David (13.)

Besonderes Vorkommnis: Bachhuber scheitert mit einem Foulelfmeter an FCI-Torwart Radic (71.)