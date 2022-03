FC Deisenhofen: Ein letztes Fünkchen Hoffnung

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der zum Saisonende scheidende FCD-Trainer wird mit dem Regionalligisten FC Pipinsried in Verbindung gebracht. Er selbst will sich aber zu den Gerüchten nicht äußern. © Robert Brouczek

Gibt es mit Blick auf die Aufstiegsrelegation vielleicht doch noch einen Funken Hoffnung für den FC Deisenhofen? Der Rückstand zum Tabellenzweiten FC Ingolstadt II, der am Samstag (15 Uhr) bei den Blauhemden gastiert, beträgt zwar zwölf Zähler, doch die Schanzer-Reserve wird nicht aufsteigen dürfen, weil die FCI-Profis so gut wie sicher aus der 2. Liga absteigen.

Und eine Spielklasse muss zwischen diesen beiden Mannschaften liegen.

Deisenhofen – „Das ist eine sehr gut ausgebildete Mannschaft, für die der zweite Platz ganz normal ist“, sagt Deisenhofens Trainer Hannes Sigurdsson über die Ingolstädter, die nach mäßigem Saisonstart mit 31 Punkten aus den vergangenen 14 Partien bei nur einer Niederlage (0:3 bei Spitzenreiter Hankofen) zu einer beeindruckenden Konstanz gefunden haben.

Den Teams ab Platz drei scheint diese Stabilität hingegen zu fehlen. Am vergangenen Wochenende verloren fast alle Relegations-Kandidaten, der FCD hätte mit einem Sieg in Ismaning den Abstand zu Rang drei auf sechs Punkte verkürzen können, verlor allerdings mit 0:2. Deshalb sind sich die Verantwortlichen einig, nicht zur Aufholjagd zu blasen. „Wenn du selber nicht gewinnst, brauchst du nicht auf die anderen schauen. Und wir hatten jetzt schon einen schwachen Start ins Jahr“, sagt Manager Franz Perneker. Sigurdsson sieht es genauso: „Wir haben in fünf Spielen drei von 15 möglichen Punkten geholt. Und es geht auch darum, wie wir spielen“, zeigt sich der Coach selbstkritisch: „In Ismaning war es in der ersten Halbzeit eine Katastrophe. In der zweiten verschießen wir dann einen Elfmeter und haben noch drei Chancen, alleine vor dem Torwart, wo wir teilweise nicht mal das Tor treffen. Hinten machen wir zwei große Fehler, sodass wir nach zwölf Minuten 0:2 zurückliegen. Wir können da nicht vom Aufstieg oder vom zweiten Platz reden.“

Der Isländer erhofft sich am Samstag stattdessen die Rückkehr zu den Grundlagen des Erfolgs: „Das ist in meinen Augen Kopfsache. Wir brauchen wieder Laufbereitschaft, Mentalität, Teamgeist. Ich will einfach eine bessere Einstellung sehen. Ich will, dass alle Leute ihr maximales Niveau spielen.“

Einige Spieler werden ihr Niveau allerdings wegen Krankheit oder Verletzung nicht präsentieren können. So liegt die rechte Deisenhofner Seite brach. Tobias Rembeck, Maxime Schneiker und Tobias Muggesser stehen nicht zur Verfügung. Vermutlich wird der vielseitige David Lucksch, der in Ismaning als Einwechselspieler nach langer Verletzungspause ein ordentliches Comeback gab, außen einspringen müssen. „Eigentlich hätte ich ihn gerne auf der Sechs gehabt“, sagt Sigurdsson, aber die Personalsituation gibt für eine wunschgemäße Rotation derzeit nicht viel her.

Stichwort Rotation: Zu jüngst aufgekommenen Gerüchten, er sei ein Trainerkandidat beim Regionalligisten FC Pipinsried und damit ein möglicher Nachfolger für Andreas Pummer, der wiederum in der nächsten Saison den FCD übernimmt, wollte sich Sigurdsson nicht äußern.

FC Deisenhofen: Caruso - Lucksch, Nickl, Köber, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Mayer, Finster, Yimez, Sagner, Bachhuber

Neuer Trainer-Job: Sigurdsson hält sich bedeckt