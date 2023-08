„Ich bin guter Dinge“: FC Deisenhofen nimmt gegen TSV Nördlingen ersten Heimsieg ins Visier

Der FC Deisenhofen wartet noch auf den ersten Heimsieg der Saison. © Maul

Deisenhofen-Trainer Andreas Pummer will nach dem zweiten Saisonsieg vor eigenem Publikum gegen TSV Nördlingen nachlegen.

Deisenhofen – Nachdem der zweite Saisonsieg geschafft, der Anschluss ans Mittelfeld hergestellt ist, will der FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Nördlingen endlich den ersten Dreier auf eigenem Platz einfahren. „Ich bin guter Dinge, dass wir zuhause nachlegen können“, sagt Trainer Andreas Pummer.

Die Gäste aus dem Donauries sind als Achter, mit zwei Zählern Vorsprung auf Rang zwölf platzierten FCD, zwar kein Überflieger der Bayernliga Süd, allerdings allemal ein harter Brocken, wie allein schon der Umstand belegt, dass sie als bisher einziges Team gegen Spitzenreiter TSV Landsberg um dessen prominenten Spielertrainer Sascha Mölders gepunktet haben. Und wie: Gleich mit 3:0 triumphierten die Nördlinger am vierten Spieltag.

Pummer ist gewarnt: „Nördlingen ist eine gute Bayernligamannschaft, da brauchen wir nicht debattieren. Sie sind körperlich groß, sehr robust, hatten wenig Abgänge, sind also eingespielt und haben, zum Beispiel mit Simon Gruber und Alexander Schröder, die über die Seiten kommen, gute Leute drin.“ Auffällig: Die meisten TSV-Stammkräfte sind schon lange im Verein, viele wurden dort ausgebildet.

FC Deisenhofen feiert „schmutzigen“ Sieg in Augsburg

Das erinnert ein wenig an die Deisenhofner mit ihrer ergiebigen Nachwuchsarbeit. Allerdings wurde den Blauhemden in der Vergangenheit vor allem ein hohes spielerisches Niveau zugestanden, weniger die Kompaktheit gegen den Ball, die Pummer den Nördlingern attestiert. Mittlerweile habe seine Mannschaft in diesem Punkt aber aufgeholt, findet der FCD-Coach. Der 1:0-Auswärtserfolg jüngst gegen Türkspor Augsburg, von Pummer selbst als „schmutzig“ bezeichnet, war ein weiteres Indiz für die Entwicklung.

„Gegen den Ball zeigen wir schon ein ganz anderes Gesicht als letztes Jahr“, zeigt sich Pummer mit der zunehmenden Widerstandsfähigkeit seiner Truppe zufrieden. „Wir haben ja immer gesagt, dass die Schere zwischen Offensive und Defensive nicht zu weit aufgehen darf. Jetzt haben wir mal wieder zu null gespielt.“ Das war zuvor nur am zweiten Spieltag beim torlosen Remis gegen den SV Heimstetten der Fall gewesen.

Moritz Knauf kehrt ins Deisenhofer Tor zurück

Dauerhaft die richtige Balance zwischen der feinen Klinge und einer robusten Gangart herzustellen, sei „nicht so einfach“, betont der Trainer, gegen Nördlingen aber wohl notwendig: „Von den Zweikämpfen her wird es ein interessantes Spiel. Wir müssen eine konzentrierte Leistung auf den Platz bringen.“

Personell gibt es zumindest eine Änderung: Torwart Moritz Knauf kehrt nach privat bedingter Pause zwischen die Pfosten zurück, obwohl sein junger Vertreter Konstantin Dresen in Augsburg einen hervorragenden Job machte. Nicht nur der gute Auftritt des Keepers stimmt Pummer zuversichtlich. Vor dem Augsburg-Spiel, beim 1:2 im Totopokal gegen Illertissen, zeigten auch einige ganz junge Feldspieler, was in ihnen steckt, zur Freude des Trainers: „Wenn die jungen Spieler konzentriert bei der Sache sind, geht einiges“, glaubt Pummer. (Umberto Savignano)

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Köber, Finster, Yilmaz, Jost, Schemat, Bachhuber