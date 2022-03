FC Deisenhofen erstmals unter Sigurdsson im Niemandsland der Tabelle: „Hatten wir noch nicht“

Von: Umberto Savignano

Trainer Hannes Sigurdsson: „Die Situation, nicht um den Aufstieg mitzuspielen hatten wir nicht, seit ich hier Trainer bin und das sind bald vier Jahre“ © Mladen Lackovic/Imago

Zehn Spiele hat Hannes Sigurdsson als Trainer des FC Deisenhofen noch vor sich. Bei diesem Countdown für den Isländer, der an diesem Samstag (13 Uhr) mit dem Landkreis-Derby beim FC Ismaning beginnt, geht es allerdings nur mehr um die berühmte „goldene Ananas“.

Deisenhofen – Mit der 1:3-Heimpleite gegen Schwaben Augsburg vor einer Woche haben sich die Deisenhofner endgültig selbst aus dem Aufstiegsrennen gekickt. Nicht nur der Zwölf-Punkte-Rückstand auf den Zweiten FC Ingolstadt II spricht gegen höhere Ambitionen, auch die Vorstellung, die zweifellos eine der schwächsten in Sigurdssons so erfolgreicher Amtszeit war. Der schwer enttäuschte Coach hatte danach Redebedarf: „Man muss diese Sache natürlich diskutieren. Schlechte Spiele gibt es, das gehört zum Fußball. Aber die Einstellung muss da sein und das war nicht der Fall. Das war ungewohnt für uns.“

Ungewohnt ist auch die Tabellenkonstellation, die das Ende aller ehrgeizigen Ziele dokumentiert. „Die Situation, nicht um den Aufstieg mitzuspielen hatten wir nicht, seit ich hier Trainer bin und das sind bald vier Jahre“, räumt Sigurdsson ein, dass auch er sich umstellen muss. In seiner ersten Saison feierte der 38-Jährige mit dem FCD den Aufstieg in die Bayernliga. Dort führte er sein Team in der wegen Corona formal auf zwei Jahre ausgedehnten, aber nicht komplettierten Spielzeit auf Rang zwei. Der Traum vom Durchmarsch in die Regionalliga platzte erst mehr als ein halbes Jahr nach dem letzten Spiel mit dem Beschluss, die Relegation wegen der Pandemie zu streichen. Nun befindet sich der FC Deisenhofen mit neun Siegen, neun Remis und acht Niederlagen erstmals unter Sigurdsson im Niemandsland. „Man muss die Arbeit weitermachen und schauen, was rauskommt. Das mit dem Aufstieg hat sich erledigt, aber man muss schon so viel Stolz haben, dass man so weit wie möglich oben landen will“, betont der Coach aber, dass ein gemütliches Austrudeln nicht in Frage kommt. Schließlich gelte es für die Spieler ja auch, sich für seinen Nachfolger Andreas Pummer zu empfehlen: „Alles was man dieses Jahr macht, hat Bedeutung für nächstes Jahr.“

Beim FC Ismaning, dem Sigurdsson „eine gute Mischung aus routinierten und jungen Leuten“ attestiert, sind die Blauhemden ohnehin angehalten, das Augsburg-Spiel vergessen zu machen. Größere personelle Konsequenzen aus der Schlappe wird der Coach, der auf den erkrankten Tobias Rembeck verzichten muss, nicht ziehen. „Die Möglichkeiten sind begrenzt. Und man muss auch sehen: Die Leute haben es über Jahre überragend gemacht, sie haben auch die Chance verdient, sich zu rehabilitieren. Es wird nicht dieselbe Mannschaft auflaufen, aber es werden auch nicht elf neue Spieler auf dem Platz stehen.“

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Mayer, Finster, Yimez, Sagner, Bachhuber