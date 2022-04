„Torchancen ohne Ende“ - FC Deisenhofen feiert endlich den ersten Sieg

Von: Umberto Savignano

Martin Bachhuber erzielte das 2:0 des FCD in Schwabmünchen. © brouczek

Der FC Deisenhofen hat seine Sieglos-Serie beendet und atmet auf. Manager Perneker wähnt die Mannschaft aber noch nicht endgültig am Ziel.

Deisenhofen – Der Knoten ist geplatzt: Beim Bayernliga-Schlusslicht TSV Schwabmünchen gelang dem FC Deisenhofen im achten Punktspiel des Jahres 2022 mit einem 3:1 (2:0) endlich der erste Sieg. „Wir waren klar spielbestimmend, Schwabmünchen hat sich wie ein Tabellenletzter präsentiert, was aber nicht despektierlich gemeint ist. Sie haben acht oder neun Ausfälle und mussten auch heute schon nach drei Minuten verletzungsbedingt wechseln“, beschrieb FCD-Manager Franz Perneker die Kräfteverhältnisse.

Mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten legte Deisenhofen den Grundstein zum Sieg: David Lucksch, der auf der ungewohnten rechten Verteidigerposition eine gute Vorstellung lieferte, wurde bei einem beherzten Vorstoß in den Strafraum von den Beinen geholt, Michael Vodermeier verwandelte den fälligen Elfmeter (34.). Das 0:2 leitete Nikolaos Gkasimpagiazov ein, Marco Finster legte mustergültig für den Torschützen Michael Bachhuber ab (37.). „Ein schöner Angriff“, lobte Perneker. Daneben hatten die Gäste noch weitere Großchancen, unter anderem scheiterte Tobias Rembeck am Pfosten, Finster am stark reagierenden TSV-Keeper Elias Reinert.

„Wir haben jetzt 41 Punkte und brauchen noch einen Dreier.“

Auch nach dem Wechsel sah Perneker „Torchancen ohne Ende“, doch keine wurde genutzt. Und so kamen die bis dahin völlig harmlosen Schwabmünchner durch Tim Uhdes 1:2 (84.) im Anschluss an eine Ecke plötzlich wieder ins Spiel. Allerdings nur für ganz kurze Zeit, denn Dennis Yimez sorgte nach einer Ecke per Kopf für den 1:3-Endstand (87.): „Gottseidank, sonst wäre es noch einmal heiß geworden“, atmete Perneker durch: „Die Leistung war absolut in Ordnung. Wir freuen uns, dass wir endlich einmal wieder gewonnen haben und zwar, von den zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer abgesehen, letztlich auch sehr souverän.“ Durch den Erfolg ist das durch die Negativserie aufgekommene Thema Abstieg bei sieben Zählern Abstand zur Relegationszone zwar nicht gänzlich abgehakt, aber nun doch weniger brisant. Perneker: „Wir haben jetzt 41 Punkte und brauchen noch einen Dreier.“ (um)

TSV Schwabmünchen – FC Deisenhofen 1:3 (0:2)

FCD: Caruso - Lucksch, Nickl (81. Poschenrieder), Köber, Vodermeier, Rembeck (60. Kuroki), Müller-Wiesen (74. Yimez), Finster (70. Kopp), Mayer, Gkasimpagiazov (81. Sagner), Bachhuber

Tore: 0:1 Vodermeier (34., Foulelfmeter), 0:2 Bachhuber (37.), 1:2 Uhde (84.), 1:3 Yimez (87.)