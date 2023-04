FC Deisenhofen: Frischer Wind im Spiel

Von: Umberto Savignano

Auf dem Sprung in die Startelf: Arian Kurmehaj (oben) mit Michael Bachhuber. © Robert brouczek

Die Lage ist nicht bedrohlich, aber sicher fühlen kann sich der FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd auch noch nicht. Drei Punkte im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen (Samstag, 14 Uhr) wären jedenfalls wünschenswert, denn danach folgen mit dem Gastspiel beim Tabellendritten TSV Kottern und der Partie gegen den ambitionierten Fünften TSV Landsberg um Spielertrainer Sascha Mölders zwei ganz dicke Brocken.

Deisenhofen – Doch zunächst erfordern die Gundelfinger alle Aufmerksamkeit, wie Andreas Pummer betont: „Sie leisten gute Arbeit. Man sieht die Handschrift ihres Trainers Stefan Anderl. Sie kommen stark über das Umschaltspiel“, warnt Deisenhofens Trainer, erinnert auch an das 0:0 im Hinspiel. „Da hatten wir unsere Probleme.“ Was die Schwaben den Blauhemden voraushaben, ist zudem die Gewissheit, auch nächstes Jahr fünftklassig zu spielen: Mit ihren 40 Zählern liegen sie fünf vor dem FCD.

Pummer ist aber zuversichtlich. „Der Trend geht nach oben“, findet der Coach, nachdem seine Mannschaft zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Hallbergmoos und dem 1:2 beim Zweiten Memmingen phasenweise gut gespielt, vor allem aber eine tadellose Einstellung gezeigt hatte. „Wir müssen wieder an die eigenen Stärken glauben“, fordert Pummer und benennt gleich selbst einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren in Deisenhofen: „Der Zusammenhalt im Verein hilft. Man sieht, wie Arian Kurmehaj, Stephan Kopp und Sebastian Hahn die zweite Mannschaft beim 6:0 gegen Wolfratshausen vorbildlich unterstützt haben, auch ein Paul Schemat hat sein erstes Spiel gemacht.“ (siehe Bericht in der Randspalte)

Kopp und Kurmehaj, die Pummer schon in Memmingen für den „frischen Wind“ gelobt hatte, den sie nach der Einwechslung ins Spiel brachten, sieht er diesmal als „Option für die Startelf. Es ist auch wichtig, dass sie anschieben, damit die, die in der Startelf standen, an ihre Grenzen gehen.“ Hahn, der lange verletzt war, wird hingegen noch nicht beginnen. „Ich halte sehr große Stücke auf ihn, aber wir müssen ihn behutsam aufbauen“, sagt Pummer. Und für Schemat komme sogar ein Platz im Kader noch zu früh. Doch insgesamt sehe es für den Saisonendspurt „auch personell wieder besser aus.“ (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Förtsch, Vodermeier, Sagner, Kurmehaj, Müller-Wiesen, Mayer, Kopp, Bachhuber, Karger