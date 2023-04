FC Deisenhofen: Für Karger ist die Saison vorbei

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Die 40-Punkte-Marke und damit wohl letzte Sicherheit in puncto Klassenerhalt hat der FC Deisenhofen seit drei Wochen dicht vor Augen. Gegen die Spitzenteams aus Kottern (2:3) und Landsberg (0:2) konnten die Blauhemden die fehlenden zwei Zähler noch nicht holen, und auch am Samstag (15 Uhr) beim Achten TSV Schwaben Augsburg wird es knifflig.

Schon beim 0:0 im Hinspiel tat sich der FCD schwer, sodass FCD-Coach Andreas Pummer von einem „klaren Punktgewinn gegen einen unangenehmen Gegner“ sprach.

An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. „Augsburg wird uns alles abverlangen“, so Pummer, zumal im Ernst-Lehner-Stadion des TSV. Denn in der Auswärtstabelle liegt der FCD auf dem vorletzten Platz. Der Coach kann über die Gründe nur spekulieren. „Ich glaube, es liegt daran, dass wir auch auswärts sehr offensiv auftreten und das Spiel machen. Das ist unserer DNA geschuldet, immer Fußball spielen zu wollen. Und dann machen wir zu viele Fehler, die der Gegner im Umschaltspiel nutzen kann“, so Pummers Vermutung. Zuhause leiste man sich hingegen weniger Schnitzer: „Unser Platz, unsere Zuschauer: Es ist eine junge Truppe, die sich da einfach wohler fühlt.“

Laut Thomas Werth hängen die Trauben bei den Schwaben sogar noch etwas höher als andernorts. „Augsburg liegt uns nicht, da haben wir noch nie viel geholt, insofern wären wir mit einem Punkt zufrieden“, sagt der FCD-Manager, der sich auch nicht davon blenden lässt, dass es für die Gastgeber um nichts mehr geht: „Augsburg hat schon 45 Punkte, aber als Sportler will man ja trotzdem gewinnen.“

Zusätzlich erschwert wird die Aufgabe durch die Deisenhofner Ausfälle: Der verletzte Maxime Schneiker fehlt weiterhin, Kapitän Michael Vodermeier ist am Wochenende aus privaten Gründen nicht dabei, dafür kommt aber Rekonvaleszent Tobias Nickl zu seinem ersten Startelfeinsatz nach der Winterpause. Größte Hiobsbotschaft ist das Aus für Ex-Profi Nico Karger, der sich jüngst gegen Landsberg eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen hat. „Für ihn ist die Saison vorbei“, so Pummer. um

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Förtsch, Nickl, Sagner, Mayer, Finster, Müller-Wiesen, Hahn, Bachhuber, Kurmehaj