FC Deisenhofen glänzt vor Toto-Pokalauftritt in Traunstein

Von: Umberto Savignano

Führungsspieler: Yasin Yilmaz kommt aus Ismaning; sein Trainer sagt: „Er macht Ansagen, hat die Leadermentalität, ist ein Typ, der den Fußball lebt.“ © Gerald Förtsch

Mit einer eindrucksvollen Ergebnisserie im Gepäck tritt Fußball-Bayernligist FC Deisenhofen am Samstag (16 Uhr) im Toto-Pokal beim SB Chiemgau Traunstein zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison an. Gut möglich, dass den Gastgebern schon die Knie schlottern, denn der FCD hat in der Vorbereitung seine Überlegenheit gegenüber vier Landesliga-Konkurrenten der Traunsteiner deutlich dokumentiert

Deisenhofen – Am besten kam zu Beginn der Testserie noch der FC Unterföhring weg, Deisenhofen siegte nach 0:2-Rückstand mit 4:2. Danach folgten ein 7:0 gegen den SV Pullach, ein 4:0 beim TuS Holzkirchen und ein 10:0 beim TSV Grünwald. Zwischendrin schlug der FCD beim eigenen Blitzturnier die Regionalligisten Wacker Burghausen und FC Augsburg II jeweils 2:0.

Andreas Pummer betont, dass er trotz der stolzen Bilanz „auf die Euphoriebremse treten“ müsse. Andererseits will Deisenhofens Trainer die positiven Effekte der Erfolge auch nicht kleinreden. So habe man nach dem Blitzturnier „die gute Stimmung ins Training mitgenommen“. Und das folgende Schützenfest über Grünwald dürfte die Laune weiter gehoben haben: „Zehn musst du erst mal schießen.“

Der 41-Jährige sieht durch den Lauf auch keine Gefahr des Leichtsinns: „Ich bin dafür bekannt, dass ich das richtig einzuschätzen weiß. Wir gestalten die Testspiele lieber positiv als negativ. Das tut den jungen Spielern gut. Und es gibt der Abwehr und vor allem unserem neuen Torwart Moritz Knauf ein gutes Gefühl.“

Halt gibt den vielen Eigengewächsen, die es heranzuführen gilt, offenbar auch der aus Ismaning gekommene Yasin Yilmaz mit seiner langjährigen Erfahrung bis hin zur 3. Liga. „Er hat ein hohes Standing in der Mannschaft, wurde von Anfang an akzeptiert. Mit seiner Führungsqualität ist er für die Jungen wichtig, er macht Ansagen, hat die Leadermentalität, ist ein Typ, der den Fußball lebt“, lobt Pummer den 34-Jährigen, den er unbedingt haben wollte: „Wie Pep Guardiola gesagt hat: Thiago oder nichts, so ist das bei mir mit Yasin. Wir haben lange zusammengearbeitet und verstehen uns, was den Fußball angeht, sehr gut.“

Spaß machen dem Trainer aber auch die Youngster. Verteidiger Jakob Lippmann drängt bereits in die Startelf, Leo Edenhofer hat ebenfalls einiges zu den Partien ohne Gegentor beigetragen, vorne traf Vincent Bürstner schon zweimal, auch Benedikt Schmidmaier und Georg Jungkunz präsentierten sich gut. Zwar halte man die Augen nach Verstärkungen offen, aber, sagt Pummer: „Der Verein muss, was das Vertrauen zu den jungen Spielern betrifft, in Vorleistung gehen. Und dann muss man schauen, wie sie es zurückzahlen.“

Zum Beispiel in Traunstein. „Das ist ein weiterer Test unter Wettkampfbedingungen“, so Pummers Einordnung der Pokalpartie. Nur einen Tag später, am Sonntag (14 Uhr), empfängt der FCD den FSV Pfaffenhofen zur Generalprobe für den Bayernligastart am Samstag, 22. Juli (15 Uhr), beim FC Ismaning. (UMBERTO SAVIGNANO)