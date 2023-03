Höchste Hürde für Deisenhofen II gleich zum Auftakt

Von: Umberto Savignano

Felix Scherer sagt: „Wir müssen alles dafür tun, in der Klasse zu bleiben, müssen aber trotzdem Spieler entwickeln und eine Plattform bieten für die, die es noch nicht in die Stammelf schaffen.“ © Fupa

Gleich zum Start ins Frühjahr bekommen die U23-Fußballer des FC Deisenhofen die wohl höchste Hürde vorgesetzt: An diesem Sonntag (13 Uhr) empfängt die Blauhemden-Reserve den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der in der Bezirksliga Süd als Spitzenreiter mit satten sieben Punkten Vorsprung überwinterte.

Deisenhofen – Felix Scherer kommt der Favorit zum Auftakt gar nicht so ungelegen: „Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir gleich voll da sein müssen, auch, weil die Spiele danach gegen Unterpfaffenhofen und Berg richtungsweisend sind“, sagt der Trainer des FCD II. Mit Blick auf diese direkten Abstiegsduelle betrachtet Scherer das Garmisch-Spiel vor allem als gute Vorbereitung, setzt keine zu hohen Erwartungen ins Resultat. „Wenn bei uns alles super funktioniert und Garmisch einen schlechten Tag hat, nehme ich das gerne mit. Aber grundsätzlich geht es mir nicht um einen Sieg, sondern um eine gute Leistung, dass wir unseren Job machen. Gegen die Stürmer Moritz Müller und Jonas Poniewaz musst du kompakt stehen.“

Ein wichtiger Defensivmann wird dabei nicht mehr mithelfen: Verteidiger Robin Baumann wechselte zum TuS Holzkirchen in die Landesliga. „Er hat viel gespielt, aber hinten sind wir gut aufgestellt“, glaubt Scherer den Verlust ohne externen Ersatz auffangen zu können. Sein einziger Neuzugang ist laut FCD-Coach „ein ordentlicher Stürmer“: Der 19-jährige Etienne Witt stammt aus Nordrhein-Westfalen und studiert jetzt an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg.

Nach unterschiedlichen Vorbereitungsresultaten (0:2 gegen den SV Dornach, 2:2 gegen den TSV Brunnthal, 3:2 gegen den TSV Otterfing, 0:2 beim SV Pullach und 2:0 gegen den SV Heimstetten II) sieht Scherer sein Team trotz der Ausfälle von Max Mayer (Sprunggelenk) und Sebastian Geigenberger (Staatsexamen) gerüstet für den Auftakt und auch für die allgemeinen, umfangreichen Anforderungen: „Wir müssen alles dafür tun, in der Klasse zu bleiben, müssen aber trotzdem Spieler entwickeln und eine Plattform bieten für die, die es noch nicht in die Stammelf schaffen. Wir bekommen auch einige gute Spieler des Jahrgangs 2004, die wir Schritt für Schritt im Training oder auch im Spiel heranführen sollen. Das ist eine normale Aufgabe für eine U23.“

