„Wir sind zu grün“ - FC Deisenhofen II muss nach Pleite weiter um Klassenerhalt bangen

Von: Umberto Savignano

Der FC Deisenhofen II steht erneut ohne Zählbares da. © Oliver Rabuser

Es war eng, doch das hilft nicht viel: Durch die 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den favorisierten, formstarken Landesligaabsteiger SV Bad Heilbrunn bleibt die U23 des FC Deisenhofen in der Bezirksliga Süd weiter in akuten Abstiegsnöten.

Deisenhofen – In der ausgeglichenen ersten Halbzeit waren beide Teams auf Fehlervermeidung bedacht, das Geschehen spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab. Herausgespielte Chancen gab es keine, dafür aber zwei Aluminiumkracher von Stephan Kopp aus der Distanz, einer an den Pfosten, einer an die Latte.

Nach dem Wechsel passierte den Blauhemden dann tatsächlich der entscheidende Fehler im Spielaufbau, den die Gäste mit einem Gegenstoß über Deisenhofens rechte Abwehrseite zur Führung durch Anton Papritz nutzten (57.). „Sie haben es dann auch schön zu Ende gespielt“, zollte FCD-Manager Werth der Abgebrühtheit des Gegners seinen Respekt. Anerkennung verdiente aber auch seine Mannschaft. „Sie haben sich nicht aufgegeben“, lobte Werth.

FC Deisenhofen II zu abschlussschwach vor dem Tor

Zwar hatte die FCD-Reserve einmal Glück bei einem Heilbrunner Pfostenschuss, doch kam sie ihrerseits dem Ausgleich in der Schlussphase ganz nahe: Nach einem langen Ball bediente Marcel Schütz mit Übersicht den im Rückraum lauernden Nico Patent, der aus 14 Metern nur noch den Torwart vor sich hatte, den er aber auch anschoss. Wenig später versuchte es Schütz noch einmal selbst, doch der Winkel war zu spitz.

„Das 1:1 wäre verdient gewesen“, meinte Werth zwar, gleichzeitig verwies er aber auf den grundlegenden Unterschied zwischen beiden Teams, nämlich die Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten: „Bad Heilbrunn macht aus eineinhalb Chancen ein Tor. Gegen solche Gegner musst du von deinen drei Chancen, die du kriegst, eine nutzen. Da sind wir im Vergleich zu so einer gestandenen Mannschaft, die letzte Saison noch Landesliga gespielt hat, zu grün.“ (um)

FCD U23: Kornbichler - Karl (71. Kotb), Scherer, J. Cosic, Wohlmann (88. Günther), Gaub (71. Geigenberger), Kopp, Schemat (46. Patent), Ngeukeu (80. Schütz), Yordanov, Giesen; Tor: 0:1 Pappritz (57.)