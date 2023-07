Saisonstart für U23 des FC Deisenhofen: Raisting gleich als Gradmesser

Von: Umberto Savignano

Die zweite Mannschaft des FC Deisenhofen hat den Klassenerhalt als Ziel vor Augen. © Oliver Rabuser

Am Sonntag startet die Reserve der Deisenhofener in die neue Bezirksligasaison und die Mission Klassenerhalt. Der Gegner ist der SV Raisting.

Deisenhofen – Mit dem Gastspiel beim SV Raisting startet die U23-Fußballmannschaft des FC Deisenhofen am Sonntag (14 Uhr) in ihre zweite Bezirksligasaison. An den Vorgaben hat sich gegenüber der Premierenspielzeit grundsätzlich nichts geändert. „Hauptziel ist es, Spieler auszubilden“, sagt Thomas Werth.

Dadurch sei auch der Rahmen für das Abschneiden in der Süd-Staffel vorgegeben, denn, so der Manager: „Da ist nicht mehr drin als der Klassenerhalt.“ Werth ist guter Dinge, dass dieser nicht wieder zur Zitterpartie wird. Der Kader scheint diesmal breiter zu sein als im Vorjahr, weil von den 15 übernommenen ausjährigen Talenten aus der eigenen A-Jugend viele in der Reserve zum Zuge kommen werden.

FC Deisenhofen II mit guter Mischung aus erfahrenen Jugenspielern und Neulingen

„Wir haben keinen Abgang von der Mannschaft der letzten Saison. Deshalb haben wir eine gesunde Mischung aus Spielern, die ein, zwei Jahre Erfahrung im Herrenbereich haben und den ganz Jungen. Und bei denen sieht man auch in der ersten Mannschaft: Sie sind da, sie schieben an, sie geben Gas“, freut sich Werth über ehrgeizige Youngster.

Nur zwei Verletzungen trüben das Bild: Lukas Kretzschmar, von der SpVgg Höhenkirchen gekommener Torjäger, der schon in den Tests der Bayernliga-Truppe seine Gefährlichkeit zeigte, wird noch zwei bis drei Wochen fehlen, mit Youngster Benedikt Schmidmaier wurde ein weiterer Stürmer am Meniskus operiert. Insgesamt ist Werth aber sehr zuversichtlich: „Wir können uns auf eine schöne Saison freuen.“

Solide Vorbereitung für den FCD – SV Raisting als Auftaktgegner in der Bezirksliga

Trainer Felix Scherer zeigt sich „insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung. Die Jungs haben sich gut eingefügt, auch die Fitness wurde immer besser. Das hat man gegen Aschheim gesehen, als wir mittags bei 30 Grad durchgehend marschieren konnten.“ 2:0 gewann die U23 diesen letzten Test, davor gab es 0:3-Niederlagen in Dornach und Aubing sowie einen 3:0-Sieg gegen die DJK Pasing, alle Gegner waren Bezirksligisten.

Der Start hat es laut Trainer in sich: „Die Raistinger sind gleich ein guter Gradmesser, weil sie den Gegner gerade daheim mit sehr hohem Pressing unter Druck setzen. Da wird man sehen, ob wir schon so weit sind, gegen so eine Mannschaft zu bestehen.“

Scherer, der in der vergangenen Rückrunde aufgrund von Personalengpässen entgegen seiner ursprünglichen Absicht aktiv mitmischte, will sich ab sofort übrigens wirklich aufs Coachen beschränken: „So ist der Plan, wenn keine großartigen Verletzungen passieren.“ (UMBERTO SAVIGNANO)