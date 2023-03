FC Deisenhofen II verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Von: Umberto Savignano

Drei Pflichtpunkte auf dem Weg zum Klassenerhalt hat die U23 des FC Deisenhofen mit dem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten MTV Berg geholt. Im Duell mit dem Dauerbrenner der Bezirksliga Süd – seit 2009 in dieser Spielklasse – dominierte der Neuling aus Deisenhofen vom Anpfiff weg, während die Gäste sich in einem 5-4-1-System aufs Verteidigen beschränkten und ihr Heil in gelegentlichen Kontern suchten.

Deisenhofen – Daran änderte auch das 1:0 durch Nico Patent nichts, der per Dropkick ins lange Eck traf (8.). Patent selbst, der nach Vorarbeit von Uli Ngeukeu am stark reagierenden MTV-Torwart Florian Lech scheiterte, und Giuliano Gaub, der wiederum nach Patents Zuspiel aus fünf Metern drüber schoss, hatten Riesenmöglichkeiten, vorzeitig alles klar zu machen. Auf der anderen Seite verhinderte FCD-Keeper Anton Kornbichler gegen einen allein durchgebrochenen Gäste-Angreifer den Ausgleich. „Das war der einzige Konter, den wir nicht verteidigen konnten, sonst haben wir das gut gemacht“, lobte Scherer die konzentrierte Defensive, bemängelte aber die Chancenverwertung: „Wir hätten zwei, drei Tore mehr schießen müssen.“

Eines von Sebastian Hahn (69.) kam nach der Pause immerhin noch dazu. Berg lockerte seine Deckung auch nach diesem 2:0 nicht. Selbst nach der vertretbaren Roten Karte wegen Notbremse für Thomas Karl nach einem Laufduell als letzter Mann, bei dem sein Gegenspieler geschickt einfädelte (82.), versuchten es die Gäste nur mit langen Bällen, die den FCD II nicht ernsthaft in Verlegenheit brachten. „Das war ein wichtiger Sieg, durch den wir uns ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft haben“, freute sich Scherer. (um)

FC Deisenhofen U23: Kornbichler - Schuh, Nibler, J. Cosic, Gaub (66. Karl), Patent (89. Nowak), Scherer, Ngeukeu, Hahn (77. Schütz), Yordanov (66. Geigenberger), Giesen (72. Günther)

Tore: 1:0 Patent (8.), 2:0 Hahn (69.) – Rot: Karl (82., Notbremse)