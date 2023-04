FC Deisenhofen II verschafft sich weiter Luft im Abstiegskampf

Von: Umberto Savignano

Mit einem 3:0 (2:0)-Sieg beim FC Neuhadern hat sich die U23 des FC Deisenhofen im Bezirksliga-Abstiegskampf weiter Luft verschafft. So eindeutig, wie es das Resultat nahelegt, war das Kräfteverhältnis auf dem Feld allerdings nicht. „Es war überhaupt nicht so, dass Neuhadern unterlegen war“, sah FCD-Spielertrainer Felix Scherer eher ein Aufsteigerduell auf Augenhöhe.

Deisenhofen – „Auf dem engen Kunstrasen war klar, dass es viel um 50-zu-50-Situationen gehen wird, also nach langen Bällen um die zweiten Bälle. Da hatten wir ein glückliches Händchen, aber das haben wir uns auch erarbeitet.“

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. „In den ersten zehn Minuten hat Neuhadern gut gespielt, wir mussten uns erst an den Platz gewöhnen“, so Scherer, „aber wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, immer wenn man dachte, dass Neuhadern Oberwasser hat.“ Zudem profitierten die Deisenhofner von der Klasse von Sebastian Hahn, der, wie Stephan Kopp, Daniel Yordanov und Paul Schemat aus dem Bayernligakader zur Verstärkung abgestellt worden war. Der Mittelfeldspieler sorgte für den 2:0-Pausenstand.

Beim 1:0 (14.) eroberten die Blauhemden den Ball im Zentrum, Giuliano Gaub steckte auf der rechten Seite perfekt für Hahn durch, der souverän ins lange Eck abschloss. Vor dem 2:0 (40.) spielten sich die Gäste auf der linken Seite schön durch und wieder netzte Hahn überlegt ein.

„Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt“, so Scherer, der in der zweiten Halbzeit „ein totales Kampfspiel“ sah. „Es war richtig hitzig, auch von den Zuschauern her.“ Neuhaderns Fans forderten einmal Elfmeter, nach Scherers Ansicht nicht zu Unrecht: „Ich hätte ihn wohl gepfiffen.“ Dazu verzeichneten die Gastgeber einen Pfostentreffer. Doch mit Glück und Geschick hielten die Deisenhofner hinten die Null. „Es war eine geschlossene Vorstellung der ganzen Mannschaft und eine sehr starke Verteidigungsleistung“, lobt Scherer. „Neuhadern hat es uns echt nicht leicht gemacht.“ Am Ende schlugen aber die Blauhemden noch ein drittes Mal zu: Ein langer Ball fand seinen Weg durch die FCN-Abwehr, Marcel Schütz ließ sich diese Chance frei vor dem Tor nicht entgehen (90.+3) und Scherer durfte sich über den vierten Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause freuen: „Wir sind auf einem guten Weg.“ (um)

FC Deisenhofen U23: Kornbichler - Gaub (68. Karl), Nibler, J. Cosic, Wohlmann, Scherer, Kopp (76. Günther), Hahn, Ngeukeu, Yordanov (58. Schemat), Giesen (84. Schütz).

Tore: 0:1 Hahn (14.), 0:2 Hahn (40.), 0:3 Schütz (90.+3).