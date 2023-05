„Die Chancen sind auf unserer Seite“: FC Deisenhofen II bleibt auf Kurs Klassenerhalt

Von: Umberto Savignano

Die Reserve des FC Deisenhofen gewinnt deutlich gegen den VfL Denklingen. © Oliver Rabuser

Durch den 4:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfL Denklingen ist die U23 des FC Deisenhofen dem Bezirksligaerhalt ein gutes Stück näher gekommen.

Deisenhofen – „Die Chancen sind auf unserer Seite“, glaubt FCD-Manager Thomas Werth. Die Blauhemden starteten stark und hätten nach einer Viertelstunde schon 2:0 führen können. „Dann haben wir das Heft aber aus der Hand gegeben, und Denklingen hatte auch zwei gute Chancen“, so Werth. „Das Unentschieden zur Pause war völlig in Ordnung.“

Nach dem Wechsel drehte der FCD wieder auf, allen voran der aus beruflichen Gründen eigentlich nicht mehr aktive ehemalige Stammspieler der ersten Mannschaft, Tobias Rembeck. „Ich habe ihm S.O.S gefunkt“, verriet Werth. Mit Erfolg, denn nach einer starken Einzelaktion markierte Rembeck das 1:0 (56.).

„Man sieht einfach, dass er ein Bayernligaspieler ist“, lobte Werth, der sich danach über drei weitere Treffer innerhalb von nur vier Minuten freuen durfte. Das 2:0 durch Daniel Yordanov (77.), das 3:0, bei dem Paul Schemat, der zuvor schon knapp mit einem Seitfallzieher gescheitert war, per Volleyschuss traf (78.), und das 4:0 durch Yordanov per Foulelfmeter (80.). „Ab der 60. Minute hat man einfach gemerkt, dass wir von der Bank gut nachlegen konnten“, so Werth. (um)

FC Deisenhofen U23 – VfL Denklingen 4:0 (0:0)

Deisenhofen: Franzmeier - Schneiker (74. Karl), J. Cosic (85. Günther), Köber, Wohlmann, Gaub (62. Gaub), Rembeck (62. Petereit), Patent, Ngeukeu, Yordanov (82. Kotb), Lippmann

Tore: 1:0 Rembeck (56.), 2:0 Yordanov (77.), 3:0 Schemat (78.), 4:0 Yordanov (80., Foulelfmeter)