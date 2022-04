FC Deisenhofen im Duell der Enttäuschten

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Zur Winterpause wäre dies noch ein Verfolgerduell im Aufstiegsrennen gewesen. Inzwischen handelt es sich bei der Partie des FC Deisenhofen gegen den SV Donaustauf an diesem Samstag (15 Uhr) eher um ein Duell der Enttäuschten.

Die Deisenhofner trifft es dabei wohl nicht ganz so hart. Sie standen bei allem Ehrgeiz nicht unter Erfolgszwang und gewöhnten sich durch eine Serie von acht sieglosen Partien, darunter auch fünf Remis, ans Mittelfelddasein. Zuletzt vermieden sie durch ein 3:0 bei Schlusslicht TSV Schwabmünchen außerdem das Abrutschen in die Nähe der gefährdeten Zone, was Trainer Hannes Sigurdsson durchaus Laune machte: „Es war schön und eine Erleichterung für alle, endlich wieder einen Dreier einzufahren. Ich habe aber sowieso nie nach hinten geschaut.“

Nun hofft der nach der Saison zum Regionalligisten Wacker Burghausen wechselnde Coach auf einen schönen Ausklang seiner Amtszeit: „Wir wollen so weit oben wie möglich landen. Und dafür müssen wir in jeder Partie auf Sieg spielen.“

Donaustauf hat zwar bei sechs Punkten Rückstand zum Aufstiegs-Relegationsplatz noch alle theoretischen Möglichkeiten, doch die Nerven scheinen beim SV blank zu liegen. Die, unter anderem mit den Ex-Hachingern Paul Grauschopf und Lucas Hufnagel, top-besetzte Truppe kam nach Startschwierigkeiten vorübergehend richtig ins Rollen, doch nach der Winterpause ist die Bilanz wieder negativ. Tiefpunkt war das 1:5 am vergangenen Wochenende zuhause gegen den FC Ingolstadt II, trotz ordentlicher erster Hälfte. Doch der sportliche Aspekt trat ohnehin etwas in den Hintergrund: Nach zwei Platzverweisen gegen die Donaustaufer Verteidiger Luka Radulovic und Andrea Nocerino innerhalb von fünf Minuten wurde es hitzig, der Schiedsrichter zog sich 15 Minuten lang in die Kabine zurück, die Partie stand vor dem Abbruch. Sogar eine Polizeistreife war alarmiert worden. um

FC Deisenhofen: Caruso – Lucksch, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Mayer, Gkasimpagiazov, Bachhuber