Deisenhofen jubelt gegen starkes Kottern über ersten Heimsieg

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Ausgerechnet gegen den zuletzt siebenmal in Serie siegreichen TSV Kottern durfte der FC Deisenhofen den ersten Heimsieg der Saison bejubeln: Das 3:0 (2:0) gegen den Tabellenzweiten war dank einer enormen kämpferischen Leistung, gepaart mit spielerischen Glanzlichtern, absolut verdient.

„Unser Plan ist voll aufgegangen, wir waren gut eingestellt und sind super reingekommen“, freute sich Andreas Pummer über den Blitzstart seiner Mannschaft: Maxime Schneikers Flanke prallte von einem Kotterner zum freistehenden Yasin Yilmaz, der zum 1:0 einschoss (3.). Der FCD-Coach erklärte auch, warum ihm der gute Einstieg so wichtig war: „Letzte Saison lagen wir in Kottern schon 2:0 hinten, da hatten wir noch keinen Ball berührt. Wir wussten, dass sie sofort Gas geben.“

Diesmal war sein Team von Anfang an am Drücker: Nach Björn Josts Traumpass hätte Lukas Kretzschmar erhöhen müssen, doch statt zu abzuschließen, umspielte er Keeper Antonio Mormone, geriet zu weit nach außen und schob ins Toraus (11.). Wenig später sorgte Kretzschmar nach Michael Bachhubers präziser Flanke per Kopf dann aber doch für das 2:0 (18.). Die Führung war hochverdient, die Blauhemden kombinierten gut, strahlten immer Gefahr aus und ließen Kottern keine Möglichkeit. Kretzschmar hatte die nächste gute Gelegenheit, aber statt zu schießen, versuchte er abzuspielen, der Pass blieb hängen (33.). Kurz darauf eine Schrecksekunde für den FCD: Valentin Köber wurde bei einem Zweikampf am Kopf getroffen, musste benommen raus, für ihn kam Routinier Tobias Nickl (36.). „Köbers Verletzung war vielleicht der Grund für unseren einzigen kleinen Wackler vor der Pause“, meinte Pummer hinterher. Denn nun deuteten die Kotterner bei einigen Standardsituationen, von denen ihnen eine ihre einzige echte Torchance bescherte, einen Hauch von Gefährlichkeit an.

Nach dem Wechsel hatten die Deisenhofner wieder alles im Griff. Bachhuber scheiterte noch an Mormones Fuß (69.), dann sorgte Kapitän Michael Vodermeier mit einem Traumtor für die Entscheidung: Auf der rechten Seite vernaschte er zwei Gegenspieler und traf mit links wunderschön ins lange Eck (72.). Pummer war rundum zufrieden: „Es war eine Super-Mannschaftsleistung, ich will gar niemanden herausheben. Jeder hat für den anderen gefightet, das zieht sich jetzt schon über mehrere Spieltage. Deshalb war unser erster Heimsieg fällig und vielleicht haben wir dafür genau so ein Spiel gegen einen Top-Gegner gebraucht.“ (um)

FC Deisenhofen – TSV Kottern 3:0 (2:0) Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Köber (36. Nickl), Vodermeier, Sagner, Jost, Finster, Kopp (62. Lippmann), Yilmaz (78. Müller-Wiesen), Bachhuber (83. Kurmehaj), Kretzschmar (78. Schemat)

Tore: 1:0 Yilmaz (3.), 2:0 Kretzschmar (18.), 3:0 Vodermeier (72.)