FC Deisenhofen kann die Löwen nicht bändigen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Guter Auftritt: Marco Finster (am Ball) trifft nach Vorarbeit von Michael Bachhuber. © Robert Brouczek

Dass der FC Deisenhofen dieses letzte Saisonheimspiel gegen die U21 des TSV 1860 München gewinnen wollte, war der Mannschaft deutlich anzusehen. Trotz einer sehr ordentlichen Vorstellung und einer hoch verdienten Führung bis weit in die Nachspielzeit hinein reichte es am Ende aber nur zu einem 1:1 (1:0).

Deisenhofen – „Das war sehr, sehr bitter heute“, zeigte sich Trainer Andreas Pummer entsprechend enttäuscht vom Ergebnis. „Wir hätten unseren verabschiedeten Spielern Enrico Caruso und Tobias Muggesser und unseren Zuschauern gerne einen Sieg geschenkt. Alle haben gesehen, was wir für einen guten Fußball gespielt haben. Aber wir haben zu viele Chancen liegen lassen.“

Bei Marco Finsters Freistoß an die Latte (26.) war noch Pech im Spiel. Und kurz darauf durften die Blauhemden ja auch jubeln: Michael Bachhuber scheiterte im ersten Versuch, bekam aber den Abpraller vor die Füße und legte quer auf Finster, der zum 1:0 einschoss (30.).

In der Folgezeit hatten die Platzherren jede Menge Gelegenheiten die Führung entscheidend auszubauen. „Wir hatten Chancen durch Bachhuber, Jost, Hahn, Gkasimpagiazov. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Wir lassen beste Möglichkeiten liegen. Da müssen wir besser werden“, bemängelte Pummer die mangelnde Abgebrühtheit in vorderster Linie, die sich dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit rächen sollte, denn nach einem Freistoß aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten konnte Keeper Sandro Volz den ersten Versuch noch entschärfen, doch Mason Judge drückte den Ball anschließend über die Linie. „Das spiegelt den Saisonverlauf wieder. Wir haben ein gutes Übergangsspiel, spielen unsere Chancen heraus, nutzen sie aber nicht und hinten machen wir es dem Gegner zu leicht“, ärgerte sich Pummer und räumte ein: „Wir sind selber schuld, haben den Gegner zu lange am Leben gehalten. Und mit dem ersten Torschuss kriegen wir den Ausgleich.“

Es ging bei diesem Spiel allerdings nicht nur ums Sportliche, der Abschied der verdienten Akteure war ebenso wichtig. Muggesser wurde in der 79. Minute zu seinem letzten FCD-Einsatz eingewechselt, Torwart Caruso holte sich bei seiner Auswechslung in der 90. Minute den Sonderapplaus der 200 Zuschauer ab. „Auch wenn es enttäuschend ist, nach so einer Leistung nur mit einem Punkt dazustehen: Als Mannschaft und Verein können wir heute drüber hinwegsehen, denn wir haben zwei Superspieler verabschiedet“, lautete Pummers Fazit. (um)

FC Deisenhofen – TSV 1860 II 1:1 (1:0)

FC Deisenhofen: Caruso (90. Volz) - Gkasimpagiazov (86. Schemat), Nickl (72. Köber), Vodermeier, Sagner (79. Muggesser), Mayer, Finster, Jost, Kurmehaj (46. Hahn), Lippmann, Bachhuber – Tore: 1:0 Finster (30.), 1:1 Judge (90.+6)