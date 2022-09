FC Deisenhofen kann Mölders nicht stoppen

Von: Umberto Savignano

Nichts verlernt: Sascha Mölders (hier im Trikot des TSV 1860) schoss gegen den FC Deisenhofen beim 3:2-Sieg alle Landsberger Tore. © dpa

FCD unterliegt Tabellenführer Landsberg in einem fulminanten Spiel 2:3.

Deisenhofen – Dieses Duell hatte eigentlich keinen Verlierer verdient: In einem Bayernliga-Spitzenspiel, das dieser Bezeichnung absolut gerecht wurde, besiegte Tabellenführer TSV Landsberg den bisherigen Vierten FC Deisenhofen trotzdem mit 3:2 (2:2). Matchwinner war Ex-Profi Sascha Mölders: Landsbergs Spielertrainer schoss alle drei Tore für sein Team und erhöhte seine Saisonmarke auf 15. „Mölders und das Quäntchen Glück haben den Unterschied ausgemacht“, sagte FCD-Coach Andreas Pummer nach einer Partie, mit der er eigentlich zufrieden war: „Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, technisch und im Pass-Spiel, sehr reif. Ich muss vor der Mannschaft den Hut ziehen.“

Beide Teams lieferten sich vom Anstoß weg einen rasanten Schlagabtausch. Allerdings räumte Pummer ein: „In der Anfangsphase waren wir defensiv noch nicht auf der Höhe.“ Und das nutzte Landsberg: Bryan Stubhan scheiterte noch an FCD-Keeper Enrico Caruso, Mölders schob den Abpraller aber ungehindert zum 1:0 über die Linie (3.). Nach einer Chance von Mölders’ ehemaligem 1860-Kollegen in FCD-Diensten, Nico Karger (10., knapp vorbei), vollstreckte der TSV-Coach am kurzen Pfosten eine Flanke in bester Torjägermanier sogar zum 2:0 (14.).

Von einer Vorentscheidung konnte aber keine Rede sein, denn die Blauhemden legten nun einen Zahn zu: Nach einer wunderbaren Kombination und Karger-Flanke verkürzte Tobias Rembeck auf 2:1 (22.), Karger schoss knapp daneben (28.). Landsbergs Linksverteidiger Alessandro Di Rosa antwortete mit einem Distanzkracher an den Pfosten (29.), Rembecks abgefälschter Schuss zischte auf der anderen Seite um Haaresbreite am Aluminium vorbei (32.). Es ging auf Augenhöhe hin und her, in dieser Phase durchaus mit Vorteilen für den FCD, sodass der Ausgleich durch Karger (35.), der nach einem langen Ball Hundertmark überhob, absolut verdient war. „Es ist unglücklich losgegangen. Mit dem ersten Angriff heißt es 1:0, mit der gefühlt zweiten Chance 2:0. Aber gerade in den letzten 20 Minuten vor der Pause waren wir sehr gut im Spiel, hatten unsere Chancen, und das 2:2 zur Halbzeit war mehr als leistungsgerecht“, so Pummer.

Auch nach dem Wechsel ging es munter weiter, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Einen Treffer erzielte aber nur noch Mölders: Nach starker Vorarbeit von Branko Nikolic beförderte er den Ball von der Strafraumgrenze flach ins lange Eck (64.). „Dafür hat ihn Landsberg geholt“, kommentierte Pummer die Abgebrühtheit des 37-Jährigen.

Die Blauhemden ließen sich aber auch von diesem Rückschlag nicht entmutigen: Der starke Karger zwang Hundertmark mit einem Freistoß (73.) und einem 20-Meter-Schuss (89.) zu Klasse-Paraden, dazwischen vollbrachte Landsbergs Schlussmann beim Kopfball des freistehenden Nikolaos Gkasimpagiazov aus kürzester Entfernung seine größte Glanztat (76.), ein abgefälschter Schuss von Michael Bachhuber landete an der Latte (82.). „Und so hat Landsberg diese Top-Partie gewonnen und wir stehen leider mit leeren Händen da“, resümierte Pummer, der sich mit dem tollen Auftritt seiner Truppe aber durchaus ein wenig trösten konnte: „Da war kein Aufstecken, kein Zurückhalten. Das zeigt mir, dass die Mannschaft das Herz am richtigen Fleck hat, das hat mir imponiert. Es geht in die Richtung, die ich mir vorstelle.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Landsberg – FC Deisenhofen 3:2 (2:2)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier (81. Kopp), Rembeck (72. Kurmehaj), Müller-Wiesen (67. Mayer), Finster (82. Sagner), Jost (73. Gkasimpagiazov), Bachhuber, Karger Tore: 1:0 Mölders (3.), 2:0 Mölders (14.), 2:1 Rembeck (22.), 2:2 Karger (35.), 3:2 Mölders (64.)