FC Deisenhofen kann sich keinen Ausrutscher erlauben

Von: Umberto Savignano

Schweres Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Kirchanschöring.

Deisenhofen – Nach dem 0:0 zum Start gegen den Tabellennachbarn TSV 1882 Landsberg folgt für den FC Deisenhofen gleich der nächste Heimkracher: Gegen den Zweiten SV Kirchanschöring gilt es für die Blauhemden am Samstag (13.30 Uhr) ihre Aufstiegsambitionen am Leben zu erhalten.

Aus dem Vollen schöpfen kann der FCD dabei wohl nicht. „So wie alle“, wie Trainer Hannes Sigurdsson betont, sei man von Corona betroffen. Wer letztlich zur Verfügung steht, wird sich deshalb kurzfristig entscheiden. Die Kriterien sind dabei laut Coach streng. Dass ein Spieler nach einer Infektion wieder negativ getestet wurde und die Isolierung beendet hat, sei keine hinreichende Voraussetzung für einen Einsatz. Die Gesundheit stehe über allem, so Sigurdsson: „Wir müssen auf die Spieler hören. Wie war der Verlauf? Hatten sie zum Beispiel Atem- oder sogar Herzprobleme?“ Klar ist aber, dass der FCD antreten will, denn der Kader ist bekanntermaßen sehr breit. „Wir haben viele Leute, die spielen können“, macht sich der Trainer über die Qualität seiner Elf keine Sorgen.

Training auf Kunstrasen

Eine weitere Frage in diesen Spätwintertagen ist die nach dem Untergrund. „Ich erwarte Kunstrasen, darauf haben wir auch trainiert“, lautet Sigurdssons Antwort. Schon ihr erstes Match gegen Landsberg bestritten die Blauhemden auf dem künstlichen Geläuf. Der Trainer zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams dabei im Großen und Ganzen zufrieden. „Landsberg war sehr stark, hat die erste Halbzeit kontrolliert, aber wir haben in der zweiten Halbzeit übernommen. Für das erste Spiel war es eine gute Leistung, auch wenn wir nicht sehr viele Möglichkeiten kreiert haben.“

Mit den hochkarätig besetzten Landsbergern hatte der FCD schon zum Auftakt eine echte Herausforderung zu bewältigen, und das Remis lässt beiden Verfolgern noch die Option auf die Aufstiegsrelegation. Die Deisenhofner, derzeit Siebter, können ihre Chancen am Samstag gleich wieder deutlich verbessern, denn mit Kirchanschöring kommt das Team, das mit einem 1:0-Starterfolg in Ismaning den begehrten zweiten Platz gefestigt hat. Damit trennen beide Kontrahenten jetzt neun Punkte. Bei einem Sieg wären die Blauhemden bei sechs Zählern Rückstand also fast wieder in Schlagdistanz, bei einer Niederlage und doppelt so großem Abstand dürfte der Regionalliga-Traum hingegen schon ausgeträumt sein. Sigurdsson will solche Rechenspiele möglichst ausblenden: „Man kann sich über jedes Spiel vorher Gedanken machen, aber das Wichtigste ist, dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren.“

Und das bedeute, „unseren Fußball spielen“, wobei man die Stärken des Gegners im Blick habe. Man habe „ein paar Spielpläne“ im Repertoire, betont Sigurdsson die eigene Flexibilität. Den Kirchanschöringern, die vor der Saison nicht zu den Topfavoriten zählten, aber schon beim verdienten 2:1 im Hinspiel ihre Qualitäten zeigten, bekundet Sigurdsson einigen Respekt: „Sie hatten einen starken Start, hatten nicht viele Verletzungen und sind so gut durch das enge Programm gekommen. Es ist eine geschlossene Mannschaft, die hart arbeitet und fit ist, keine Frage.“

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Vodermeier, Wohlmann, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Mayer, Sagner, Bachhuber