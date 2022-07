FC Deisenhofen mit Traumstart

Von: Umberto Savignano

Voll eingeschlagen: Ex-Löwe Nico Karger, Neuzugang des FC Deisenhofen. © Robert Brouczek

Erst der TSV 1865 Dachau, jetzt der TSV 1860 Rosenheim: Nach dem zweiten 4:1-Erfolg im zweiten Spiel ist die Stimmung beim FC Deisenhofen blendend.

Deisenhofen – Andreas Pummer war nach dem klaren Erfolg über den Regionalligaabsteiger bester Laune: „Bei sechs Punkten und 8:2 Toren nach zwei Spielen gibt es nicht viel zu kritisieren“, kommentierte der FCD-Trainer den Bayernliga-Traumstart. Gegenüber dem Auftaktsieg hatte Pummer seine Viererkette auf drei Positionen umgebaut, er brachte die Routiniers Michael Vodermeier und Tobias Nickl anstelle der Youngster Niklas Sagner und Quirin Kolb sowie Tobias Muggesser für Dennis Yimez, dessen in Dachau erlittene Verletzung sich, wie befürchtet, als Kreuzbandriss erwiesen hatte. Die neue Abwehr hatte anfangs wenig Mühe, der FCD kontrollierte das Geschehen, echte Chancen blieben aber bis zur Trinkpause Mitte des ersten Durchgangs auf beiden Seiten aus.

Die Blauhemden hatten ihre Wasserflaschen kaum weggeworfen, da passierte ihnen das, was ihnen in zuletzt in Dachau und im Test gegen Freising jeweils schon nach dem Anpfiff passiert war: Sie wurden trotz der Hitze kalt erwischt. Bojan Tanev überlupfte FCD-Keeper Enrico Caruso (26.). Den Schrecken über das 0:1 schüttelten die Deisenhofner jedoch schnell ab, gegen Ende der ersten Halbzeit kamen sie in spielerisch beeindruckender Manier zurück. „Wir haben nach dem Rückstand dominiert“, fand Pummer. Martin Mayer, der zuvor schon Tobias Rembeck bei dessen Großchance (42., vorbei) mit einem wunderbaren Steilpass bedient hatte, schickte Michael Bachhuber, dessen von einem Verteidiger abgefälschter Schuss den Ausgleich bescherte (44.). Und Bachhuber setzte nach starker Vorarbeit von Rembeck und Mayer sogar noch vor dem Wechsel das 2:1 drauf (45.+3).

Nach der Pause hatte dann auch Nico Karger seinen ersten großen Moment: Der Neuzugang und Ex-Profi musste nach einer Super-Kombination von Bachhuber, Mayer und Rembeck allerdings nur noch den Fuß hinhalten, um das 3:1 zu erzielen (56.). Die Entscheidung schien gefallen, der FCD hatte alles im Griff. Doch als Rosenheims Michele Cosentino Caruso zu einer Glanztat zwang (71.), hatte Pummer vom Spielfeldrand aus vorübergehend doch etwas zu kritisieren: „Ich war ein bisschen lautstark, damit wir nicht weniger machen. Manche meinen, sie können ein bisschen das Gas rausnehmen, das hat man ein paar Minuten lang auch gemerkt.“ Als Vorbild in Sachen Einstellung hob Pummer seinen Doppeltorschützen hervor: „Wie ein Michael Bachhuber seine Sprints anzieht, nach hinten arbeitet, die Zweikämpfe bestreitet, das hilft uns dann.“ Letztlich zogen aber alle mit, sodass die Gäste kein weiteres Mal gefährlich wurden. Stattdessen setzte Rembeck nach Karger-Freistoß den Schlusspunkt (90.). Als Belohnung für den Sieg gab es vom Trainer eine Verschnaufpause: „Wir trainieren erst wieder am Freitag. Es war eine tolle Leistung und es waren sehr schöne Tore dabei, die Mannschaft hat sich zwei freie Tage verdient.“

FC Deisenhofen – 1860 Rosenheim 4:1 (2:1)

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser (88. Sagner), Nickl (67. Kolb), Köber, Vodermeier, Rembeck, Mayer, Müller-Wiesen (60. Finster), Gkasimpagiazov (67. Kurmehaj), Karger, Bachhuber Tore: 0:1 Tanev (26.), 1:1 Bachhuber (44.), 2:1 Bachhuber (45.+3), 3:1 Karger (56.), 4:1 Rembeck (90.)