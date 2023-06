„Bock auf ne geile Saison in der Bayernliga“: FC Deisenhofen holt Torwart Moritz Knauf

Von: Michel Guddat

Moritz Knauf wechselt vom Regionalligaabsteiger SV Heimstetten zum FC Deisenhofen. © Sven Leifer/Imago

Der FC Deisenhofen hat einen neuen Torhüter. Moritz Knauf kommt vom Regionalliga-Absteiger Heimstetten und schließt die Caruso-Lücke.

München – Es war ein herber Schlag für den FC Deisenhofen: Der bisherige Stammtorwart Enrico Caruso (25 Jahre alt) den Verein gen Heimat verlassen wird. Der zuverlässige Keeper, der von Trainer Andreas Pummer als „der beste Torwart der Bayernliga“ auszeichnet wurde, absolvierte alle 34 Spiele in der vergangenen Saison und wechselt nun zum TSG Backnang (Oberliga).

Erst dadurch wurde der FC Deisenhofen gezwungen, auf dem laut Andreas Pummer „nicht gut besetzten Markt“ tätig zu werden. Umso glücklicher schätzt man sich nun, die begehrten Dienste von Moritz Knauf erhalten zu haben.

FC Deisenhofen: Der erste Eindruck ist sofort sehr positiv von beiden Seiten aus

Für den 21-Jährigen soll es die erste Station im Herrenbereich als Nummer 1 werden. „Wir schauen von Training zu Training. Wichtig ist es für Moritz dann auch erstmal Spiele für uns zu absolvieren“, sagt Pummer. Spiele, die beim Ex-Verein SV Heimstetten eher rar gesät waren. So absolvierte Knauf in der abgelaufenen Saison elf Pflichtspiele in der Regionalliga. Für Pummer war das „für seine Klasse, zu wenig Spielzeit“. Spielzeit, die er bekommen wird. In Deisenhofen ist das Talent als Stammkeeper eingeplant.

Großen Druck will Pummer dennoch nicht auf seinen neuen Torhüter ausüben – trotz der großen Fußstapfen: „Die Jungs sind Profis genug, sich auf ihre eigene Leistung zu konzentrieren, ganz egal, wer davor im Tor stand.“

Knauf selbst verspürt große Vorfreude, Motivation und Spaß auf die kommende Aufgabe. Für ihn ist es die „absolut richtige Entscheidung und ein großer Reiz als klare Nummer 1 in die Saison zu gehen“. Trotz anderer Angebote überzeugte ihn sofort die Atmosphäre und das Vertrauen, das ihm ab dem ersten Probetraining entgegengebracht wurde.

Das Klima im Verein scheint genau richtig zu sein für den nächsten Entwicklungsschritt für Knauf, der in der Jugend für den TSV 1860 und FC Bayern München spielte.

Bayernliga Süd: Es kommt direkt zum Wiedersehen mit dem Ex-Verein und seinem Jugendverein

Die Dankbarkeit gegenüber seinem Ex-Verein ist bei Knauf sehr groß: In den „vier Jahren konnte ich viel lernen, viele Erfahrungen sammeln und geile Momente erleben“. Einzigartig sicherlich sein Tor in der 96. Minute zum 1:1 gegen den FC Pipinsried.

Brisant für den neuen Deisenhofen-Keeper werden dann sicherlich die beiden Spiele gegen den Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten. Eine besondere Konstellation, aber auch hier gibt sich der Trainer zuversichtlich: „Moritz wird sich davor und danach sicherlich freuen, in den 90 Minuten dann aber alles geben, dass der Kasten sauber bleibt“.

Mit Blick auf die kommende Saison erwähnte Moritz Knauf als Highlight außerdem die Spiele gegen den Aufsteiger Kirchheimer SC, bei denen er ein paar Jahre in der Jugend verbrachte. Es wird also definitiv eine aufregende Saison für den jungen Torwart in der Bayernliga Süd. (Michel Guddat)