FC Deisenhofen muss noch einen Gang hoch schalten

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofens Trainer Andreas Pummer zum Stand der Vorbereitung: „So richtig zufrieden bin ich nicht.“ © Robert Brouczek

Die Vorbereitung beim Fußball-Bayernligisten ist bislang eher durchwachsen.

Deisenhofen – So richtig auf Hochtouren fährt der FC Deisenhofen noch nicht. Doch langsam wird es Zeit. Am morgigen Samstag (12 Uhr) empfängt der Zehnte der Fußball-Bayernliga den Landesligisten ASV Dachau zur Generalprobe, eine Woche später geht es mit dem Gastspiel beim SV Erlbach (Samstag, 4. März, 17 Uhr) erstmals um Punkte. Die Blauhemden haben Rang zwei durchaus noch im Visier, bei acht Zählern Rückstand auf den FC Memmingen ist das auch nicht vermessen. Doch es könnte eben besser laufen, findet Trainer Andreas Pummer: „Es ist eine sehr durchwachsene Vorbereitung mit Höhen und Tiefen. So richtig zufrieden bin ich nicht.“

Die Testresultate spiegeln die Entwicklung seit dem Trainingsstart vor rund einem Monat ganz gut wider. Der FCD spielte zunächst dreimal Unentschieden, 3:3 gegen den Landesligisten SB Chiemgau Traunstein und jeweils 2:2 gegen den Ligakonkurrenten TSV Dachau 1865 und den vom ehemaligen Deisenhofner Coach Peter Schmidt trainierten TSV Gilching-Argelsried, derzeit Sechster der Landesliga Südwest. Auffällig dabei: die relativ hohe Zahl an Gegentoren. „Es war eine lange Winterpause. Und wir haben viele junge Spieler eingesetzt, um sie an die erste Mannschaft heranzuführen“, erklärt Pummer dieses Phänomen, wobei er mit der Leistung der Talente sehr einverstanden war: „Man muss sagen, was die Jungen gezeigt haben, hat mir gefallen.“

Sehr positiv fällt zudem Pummers Urteil über das 2:0 gegen den Regionalligisten TSV Buchbach aus. „Das war der Höhepunkt der Vorbereitung mit einer sehr guten Leistung“, lobt der Coach seine Truppe für diesen Erfolg (Tore: Björn Jost, Nico Karger), der Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd weckte. Die Erwartungen wurden eine Woche später, am vergangenen Samstag durch das 1:3 gegen den FC Pipinsried, bei dem Karger für den FCD per Freistoß kurz vor der Pause zum 1:2 traf, jedoch wieder jäh gedämpft. Auch wenn das Resultat gegen einen Regionalligisten, der in der Vorbereitung schon weiter sein musste, weil er bereits morgen in die Frühjahrssaison startet, kein Beinbruch ist, bemängelte Pummer: „Gerade in der zweiten Halbzeit waren wir nicht konkurrenzfähig.“

Die seinem Geschmack nach zu unstete Entwicklung sei auch unglücklichen Umständen geschuldet, so der FCD-Coach: „Wir hatten dauernd angeschlagene und kranke Leute. Ich hatte schon manchmal 22 oder 24 Leute im Training, aber eben auch mal zwölf.“

Trotzdem nimmt Pummer seine Spieler in die Pflicht: „Es gilt, sich bis zum Auftakt in Erlbach noch zu stabilisieren, sodass wir 90 Minuten dagegenhalten können. Ich hoffe und bin auch überzeugt, dass die Mannschaft dann beim ersten Punktspiel weiß, um was es geht.“