FC Deisenhofen: Nach drei Minuten schon 0:2 zurück

Von: Umberto Savignano

Die Anfangsphasen beider Halbzeiten haben den FC Deisenhofen beim Aufstiegskandidaten TSV Kottern einen zählbaren Erfolg gekostet. Letztlich siegten die Allgäuer mit 3:2 (2:0).

Deisenhofen – Die Weichen in Richtung des dreifachen Punktgewinns hatte Kottern schon nach drei Minuten gestellt und zwar dank zweier Foulelfmeter, die Nico Beutel beide verwandelte. Vor dem 1:0 (1.) hatte Torwart FCD-Enrico Caruso einen Stürmer am Fuß getroffen, vor dem 2:0 (3.) war es Innenverteidiger Jens Förtsch. An den Strafstoßentscheidungen hatte Deisenhofens Trainer Andreas Pummer, für den der kuriose Start ein Novum war, nichts auszusetzen: „Beide waren berechtigt. Wir haben Fehler gemacht und wollten sie ausbügeln. Und dann liegst du 2:0 hinten, bevor einige Spieler überhaupt noch den Ball berührt haben. Sowas habe ich noch nicht erlebt.“

Anschließend boten die Blauhemden, die kurzfristig auf den erkrankten Michael Bachuber und den beim Aufwärmen verletzten Maxime Schneiker verzichten mussten, auf dem engen Kunstrasenplatz aber eine richtig ansehnliche Vorstellung. „Nach drei Minuten hat das Spiel dann auch für uns angefangen und wir haben gut Fußball gespielt“, lobte Pummer, der vor dem Wechsel aussichtsreiche Situationen, aber keine dicken Chancen seiner Elf sah. „In der Halbzeit haben wir uns dann darauf eingeschworen, super reinzukommen, vielleicht gleich ein Tor zu machen und den Gegner in die Bredouille zu bringen“, so der FCD-Coach. „Leider sind wir aber wieder eiskalt erwischt worden.“ Nach einer Ecke auf den kurzen Pfosten erhöhte Paul Durchardt in der 49. Minute per Kopf auf 3:0.

„Unsere Moral war aber ungebrochen“, betonte Pummer, der noch einige Chancen und zwei Treffer seines Teams durch Martin Mayer im Anschluss an eine Ecke (68.) und den A-Juniorenspieler Yunis Abou-El-Ela (90.+4) sah. Auch wenn Kottern ebenfalls Möglichkeiten, inklusive eines Lattentreffers durch Beutel hatte (53.), blieb es spannend bis zum Schluss. „Der Gegner hat uns für unser Spiel gelobt. Und wenn wir die ersten drei, vier Minuten von jeder Halbzeit wegnehmen, holen wir mindestens einen Punkt“, so Pummers Fazit. (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Förtsch, Vodermeier, Sagner, Müller-Wiesen (81. Abou-El-Ela), Mayer, Finster, Jost (81. Schmidmaier), Kurmehaj (68. Nickl), Karger.

Tore: 1:0 Beutel (1., Foulelfmeter), 2:0 Beutel (3., Foulelfmeter), 3:0 Durchardt (49.), 3:1 Mayer (68.), 3:2 Abou El-Ela (90.+4)