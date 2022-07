„Auf unserem Niveau eine Waffe“: FC Deisenhofen holt Ex-Löwen Nico Karger

Von: Umberto Savignano

Teilen

Gemeinsam für den FC Deisenhofen: Ex-Löwe Nico Karger (r.) und Manager Thomas Werth. © FCD

Transfer-Hammer beim FC Deisenhofen: In der neuen Saison stürmt Ex-Löwe Nico Karger für die Blauhemden.

Deisenhofen - „Mich persönlich freut es natürlich sehr, diesen Neuzugang zu Beginn meiner Tätigkeit bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt der neue FCD-Manager Thomas Werth.

Ganz aus heiterem Himmel kommt die Verbindung zwischen Karger und dem FCD nicht: Der bisherige Profi hatte schon im Mai in einem Interview mit dem Münchner Merkur angedeutet, dass er seine Karriere einmal beim FC Deisenhofen ausklingen lassen wolle, weil er dort ein paar Freunde habe. Wirklich überraschend ist allerdings der Zeitpunkt: Karger ist erst 29 Jahre alt und soeben mit der SpVgg Elversberg, dem Meister der Regionalliga Südwest, in die 3. Liga aufgestiegen.

FC Deisenhofen: Karger will mit dem Profifußball abschließen

„In der Winter-Vorbereitung hat mir unser Innenverteidiger Tobi Nickl noch als Scherz erzählt: ,Du, der Karger will bei uns spielen’“, schildert Werth, wie sich der spektakuläre Wechsel anbahnte. Nickl und Karger hatten sich im vergangenen Jahr privat kennengelernt. So richtig ernst nahm der Ende April zum Vorstand Sport gewählte Werth, damals noch Co-Trainer, diese Aussage nicht. Doch Nickl habe nicht lockergelassen. „Und so kam der Kontakt zustande. Wir haben supernette Gespräche geführt und letztendlich haben wir Nico überzeugen können, dem Profibereich den Rücken zuzukehren.“

Wobei diese Überzeugungsarbeit offenbar auf sehr fruchtbaren Boden fiel: „Er will mit dem Profifußball abschließen, hat Lust, mit seinen Spezln auf Hobby-Niveau zu spielen, will wieder den Spaß am Fußball finden.“ Auch familiäre Gründe dürften zu Kargers Entscheidung beigetragen haben: „Frau und Kind haben ja immer in München gewohnt“, so Werth, der Karger die Hilfe des Vereins auf dem Weg ins neue Amateur-Dasein verspricht: „Wir werden ihn auch beim Einstieg ins Arbeitsleben unterstützen.“

FC Deisenhofen: Karger trifft gleich bei Debüt

Sportlich ist Karger sicher ein enormer Gewinn für den FC Deisenhofen wie für die Bayernliga insgesamt. Mit dem TSV 1860, für den er 12 Partien in der 2. Liga, 39 in der 3. Liga (5 Tore) und 123 (33 Tore) in der Regionalliga absolvierte, feierte der gebürtige Kronacher 2018 den Aufstieg in die 3. Liga. 2020 wechselte er nach Elversberg, bestritt dort insgesamt 45 Spiele (9 Tore), davon 26 in der vergangenen Saison, wobei er zum Aufstieg der Saarländer sechs Treffer beisteuerte. Trotzdem will Werth seine Deisenhofner deshalb nicht gleich in eine Favoritenrolle gedrängt wissen: „Wir haben ja im Winter Flo Schmid an Haching abgegeben. Zwar haben wir mit Daniel Yordanov einen Super-Spieler aus der eigenen Jugend hochgezogen, aber er hatte auch seine Wehwehchen und braucht Zeit, sich an den Herrenfußball zu gewöhnen. Deshalb sehe ich es so, dass wir den Weggang von Schmid jetzt ausgeglichen haben.“ Kargers Wert gehe aber über sein unmittelbares Mitwirken auf dem Feld hinaus, so der FCD-Manager weiter: „Natürlich ist er auf unserem Niveau eine Waffe. Aber der Hauptgewinn für uns ist, dass unsere Nachwuchsspieler von ihm unheimlich viel lernen können.“

Die Integration scheint reibungslos zu funktionieren. Bei seinem Debüt am Samstag traf Karger per Freistoß zum 5:2 (3:1)-Endstand über den Landesligisten SE Freising. Die weiteren Tore erzielten Michael Vodermeier per Strafstoß und Michael Bachhuber/3. „Der Test war super, nur an der Chancenverwertung müssen wir arbeiten“, lobte Werth, der bei Karger trotz dessen Lampenfiebers keine großen Anpassungsschwierigkeiten feststellen konnte. „Er hat mir vor dem Spiel gestanden, dass er richtig nervös ist. Aber die Mannschaft ist heiß, die freut sich natürlich auch, mit so jemandem zusammenzuspielen. Und er ist ja nicht nur ein guter Fußballer, sondern auch ein guter Typ. Danach war er beim Grillfest dabei und durfte zum Einstand gleich singen.“