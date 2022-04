FC Deisenhofen nimmt nach zwölf Tagen Pause den achten Anlauf

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Nach zwölf Tagen Pause nimmt der FC Deisenhofen den achten Anlauf in Richtung des ersten Bayernligasiegs 2022. Der Gegner scheint für dieses Unternehmen ideal zu sein: Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Blauhemden beim Schlusslicht Schabmünchen.

Die Hausherren waren vor der Saison nicht unbedingt als Anwärter für den tiefsten Tabellenkeller gehandelt worden. Auch FCD-Coach Hannes Sigurdsson findet: „Das hatte man absolut nicht erwartet, denn sie haben schon individuelle Fähigkeiten.“ Doch aus dem anfänglichen Negativlauf der Schwabmünchner wurde ein Strudel, aus dem sie sich wohl nur noch schwer werden befreien können: Ihr Rückstand auf einen Relegationsplatz beträgt zehn Punkte, der direkte Klassenerhalt ist bei bereits 18 Zählern Abstand zum rettenden Ufer ohnehin utopisch. Der letzte Strohhalm rückt für den TSV von Woche zu Woche in weitere Ferne, was die Aufgabe für den FCD nicht unbedingt einfacher macht: „Sie kämpfen ums Überleben“, so Sigurdsson.

Fünf Punkte Vorsprung auf die Aufstiegsplätze

So weit ist seine eigene Mannschaft noch nicht, doch beträgt der Deisenhofner Vorsprung zur Abstiegsrelegationszone nur fünf Punkte. Immerhin ist er am spielfreien Wochenende nicht weiter geschrumpft. Sigurdsson glaubt ohnehin nicht, dass seine Spieler, die vor wenigen Wochen eigentlich noch oben angreifen wollten, nun das große Fracksausen bekommen. „Das würde mich sehr überraschen“, sagt der Isländer, der aber natürlich trotzdem auf ein Ende der Ergebniskrise pocht: „Es ist Zeit, endlich wieder einen Sieg zu holen.“ Weil es sich wegen des Spieltermins am Sonntag anbietet, hat Sigurdsson in der Vorbereitung sogar eine zusätzliche Trainingseinheit für den heutigen Samstag anberaumt.

Eine Übungsstunde mehr könnte den Rückkehrern in den Kader helfen, auf Betriebstemperatur zu kommen. So sind die Rekonvaleszenten Maxime Schneiker und Tobias Rembeck mit von der Partie, damit stehen für die rechte Seite defensiv wie offensiv wieder Spezialisten zur Verfügung. Wobei Sigurdsson nichts übereilen will, sich für die beiden auch eine Jokerrolle vorstellen kann: „Wir müssen schauen, wie fit die Leute werden.“

Auf den Spielwitz von Martin Mayer, der zuletzt im torlosen Nachholspiel beim VfR Garching wegen eines Kurzurlaubs gefehlt hatte, kann Sigurdsson jedenfalls zählen. Erfreulich für den Trainer ist auch die Entwicklung bei Leon Müller-Wiesen, der lange mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Nach einem Kurz-Comeback beim 2:2 gegen den FC Ingolstadt II stand der zentrale Mittelfeldmann in Garching bereits in der Startelf. „Da hat er eine Stunde gespielt, das war schon relativ lang und er wird immer fitter. Das hilft uns natürlich“, so Sigurdsson, der froh war über das vergangene spielfreie Wochenende: „Die Pause hat uns gut getan. Ich hätte sie gern früher gehabt, aber so ist es auch in Ordnung. Wir sind jetzt wieder breiter aufgestellt.“ Und damit bereit für den ersten Punktspielerfolg des Jahres und womöglich sogar für eine neue Serie. UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Lucksch, Gkasimpagiazov, Bachhuber