FC Deisenhofen peilt den ersten Sieg des Jahres an

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Im vierten Spiel des Jahres trifft der FC Deisenhofen zum vierten Mal auf einen Konkurrenten im Rennen um die noch nicht ganz aus den Augen verlorene Aufstiegsrelegation: Am Samstag (15 Uhr) gastiert der TSV Schwaben Augsburg bei den Blauhemden. Der anstehende Gegner wurde im Hinspiel vom FCD offensichtlich aufgebaut: Vor dieser Partie lagen die Fuggerstädter im Tabellenkeller, sie hatten von den ersten sieben Spielen vier verloren und nur eines gewonnen.

Das 3:1 gegen die Blauhemden war dann der Startschuss zu einer Aufholjagd: In 18 Begegnungen kassierten die Schwaben nur noch drei Niederlagen, und das gegen Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing, den Zweiten SV Kirchanschöring und den Vierten SV Donaustauf jeweils mit nur einem Tor Unterschied.

Nach Punkten haben die Augsburger mit dem FCD inzwischen gleichgezogen, aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs liegen sie sogar unmittelbar vor der Truppe von Hannes Sigurdsson auf Rang sechs. „Sie haben damals gut gespielt und verdient gewonnen, ihre Einstellung war sehr gut und das erwarte ich auch am Samstag“, sagt Deisenhofens Coach. „Unser Ziel ist es, uns zu revanchieren.“

Drei Remis seit dem Neustart

Dafür sei aber vor allem mehr Konsequenz nötig, als bei den drei Remis seit dem Neustart. Vor allem einen verspielten 2:0-Halbzeitvorsprung, wie zuletzt bei den 2:2-Unentschieden gegen Kirchanschöring und beim SSV Jahn Regensburg II, will Sigurdsson nicht mehr erleben. Und das hat er seinen Spielern auch klar gemacht: „Natürlich war das ein Thema in dieser Woche. Wenn wir die ersten drei Spiele gewinnen, liegen wir nur noch drei Punkte hinter Platz zwei, so sind es neun. Gut, das 0:0 gegen Landsberg war eng und das kann man vielleicht auch gegen Kirchanschöring sagen. Aber da hatten wir gute Chancen, 3:0 in Führung zu gehen. Und in Regensburg war es extrem. Wir nutzen unsere Chancen nicht und schenken zwei Tore her.“ Der Trainer hofft auf die Lernfähigkeit seiner Mannschaft: „Die Leute wissen das und wollen es diesmal besser machen.“

Ein anderes Thema, das das Geschehen beim FCD in dieser Woche dominierte, war die Verpflichtung von Andreas Pummer als Sigurdsson-Nachfolger für die neue Saison. „Ich glaube, wenn uns das beeinflusst, dann nur positiv, weil die Spieler wissen, wie es weitergeht“, so der Isländer. „Aber unser Fokus muss darauf liegen, für den Rest der Saison gute Arbeit zu liefern.“

Die personellen Voraussetzungen haben sich zumindest etwas gebessert. Zwar fehlen noch die Verletzten, wie Leon Müller-Wiesen (Muskelprobleme), David Lucksch und Nico Wohlmann (beide Bänderriss), aber alle Covid- und Quarantänefälle der letzten Zeit sind wieder ins Training eingestiegen. um

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Förtsch, Vodermeier, Rembeck, Mayer, Finster, Yimez, Gkasimpagiazov, Bachhuber