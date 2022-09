FC Deisenhofen: Pummer mit der Entwicklung sehr zufrieden – Extralob für die Jungen

Von: Umberto Savignano

Deisenhofens Trainer Andreas Pummer ist von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt und arbeitet mit ihr an der richtigen Balance zwischen Offensive und Defensive. © Robert Brouczek

Nach dem 4:0-Heimsieg über den TSV Kottern äußerte sich Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen, gegenüber unserer Zeitung zur Entwicklung seiner Mannschaft.

Ist Ihnen heute ein Stein vom Herzen gefallen, weil Ihre Mannschaft endlich wieder getroffen hat?

Nein, da war kein Stein. Wir wissen schon, dass wir Qualität da vorne haben.

Was war der Unterschied zu den zwei torlosen Unentschieden in den vergangenen beiden Spielen?

Wichtig war, die Schere hinzubekommen zwischen hinten in der Abwehr strukturiert zu spielen und offensiv was zu drehen. Man muss beim einen was wegnehmen, beim anderen was dazutun. Das hat die Mannschaft heute richtig gut hinbekommen. Natürlich hat der Gegner gedrückt, aber die großen Chancen haben wir nicht zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut auf Konter gespielt, das ist man in Deisenhofen vielleicht noch nicht so gewohnt. Wir wissen, jeder Konter kann nicht funktionieren, aber die Mannschaft hat es sehr gut umgesetzt.

Die viel beschworene Balance zwischen Offensive und Defensive hat also gepasst?

Wir reden ja immer noch von Ismaning und Ingolstadt (zwei Spiele mit insgesamt acht Gegentoren – die Red.). Seitdem haben wir viermal nichts mehr geschluckt. Im Eishockey nennt man es Shoot Out, da rennen dann alle zum Torwart. Wir reden so oft von unseren Torjägern Karger und Bachhuber. Wir müssen genauso über die Abwehr reden: Torwart Caruso, Schneiker, Köber, Nickl, Vodermeier, davor Müller-Wiesen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert.

Sehen Sie nach diesem Spiel auch Kritikpunkte?

Da ist immer was zu finden. Eine Mannschaft muss immer den nächsten Schritt gehen, sonst stagniert sie, und das ist nicht gut. Man muss Woche für Woche was Neues reinbringen. Aber für eine Analyse ist es kurz nach dem Spiel zu früh.

Nach elf Spieltagen, also fast einem Drittel Ihrer ersten Saison beim FCD, steht das Team auf Rang vier. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung?

Die Mannschaft ist auf dem besten Weg, auch da wo wir stehen, ist es schon richtig. Wir müssen nicht auf dem ersten Platz stehen, wir wollen eine gute Saison spielen. Da gehört auch dazu, dass die Jungen, die heute eingewechselt wurden, wie Kopp und Kurmehaj, gute Situationen haben. Es gefällt mir, wie die Jungen anschieben.

War dieses 4:0 ein Signal an Spitzenreiter TSV Landsberg vor dem Schlagerduell am nächsten Samstag?

Es gibt keine Signale. Nächste Woche geht es wieder bei 0:0 los und es wird ein hartes Spiel, ein Top-Spiel, auf das wir uns freuen.

Das Gespräch führte Umberto Savignano.