FC Deisenhofen reicht 2:0-Führung nicht

Von: Umberto Savignano

Verbissener Kampf um den Ball: Kirchanschöring und der FC Deisenhofen (r. Daniel Yordanov) schenkten sich nichts.. © bro

Am Ende steht es gegen den Zweiten Kirchanschöring 2:2

Deisenhofen – 45 Minuten lang sah es so aus, als könne der FC Deisenhofen gegenüber dem Bayernligazweiten SV Kirchanschöring Boden gut machen. Doch im zweiten Durchgang des direkten Aufeinandertreffens verspielten die Blauhemden einen 2:0-Vorsprung, am Ende mussten sie sich mit einem 2:2 begnügen.

Trotz des Fehlens von verletzten oder erkrankten Leistungsträgern, wie Marco Finster, Leon Müller-Wiesen, Michael Bachhuber oder Valentin Köber, bestimmten die Deisenhofner vom Anpfiff weg das Geschehen. Beim 1:0 nutzten sie nach einem heftigen Foul gegen Nikolaos Gkasimpagiazov gedankenschnell den Vorteil: Kapitän Michael Vodermeier schickte Tobias Rembeck auf die Reise, der aus 16 Metern ins lange Eck traf (15.). Das 2:0 war den selben Protagonisten zu verdanken: Rembeck wurde im Strafraum gefoult, Vodermeier verwandelte den fälligen Elfmeter (41.). Trotz eines Kirchanschöringer Distanzschusses an den Pfosten (27.) stellte Perneker fest: „Die Halbzeitführung war absolut verdient, auch wenn es kein typisches FCD-Spiel war. Der Gegner hat uns auf dem Kunstrasen hoch angelaufen und wir haben aufgrund der Ausfälle vielleicht nicht ganz auf dem Niveau gespielt wie sonst.“

Wie unzufrieden Gäste-Coach Mario Demmelbauer war, zeigte sich daran, dass er auf einen Schlag sein gesamtes Auswechselkontingent ausschöpfte. Und mit fünf Neuen machte der SVK mächtig Dampf. „Trotzdem haben wir die ersten 15, 20 Minuten überstanden“, sah Perneker eine sich erfolgreich wehrende FCD-Defensive, und nicht nur das: Es ergab sich auch die Chance zur Vorentscheidung, laut Perneker sogar „eine 10000prozentige“. Maxime Schneiker setzte sich in vorderster Linie hervorragend durch, legte mit Übersicht quer auf Daniel Yordanov, der aus drei Metern vergab (64.). „Er kommt mit vollem Speed, schießt sich dann aber fast selbst an“, schilderte Perneker die Situation. Kritik am 19-Jährigen gab es aber keine: „Wenn ein A-Jugendlicher 90 Minuten durchspielt, ist das eine gute Geschichte“, freute sich Perneker vielmehr über den insgesamt gelungenen Auftritt des Nachwuchsstürmers.

FCD mit der Chance zum 3:0

Bedauerlich für den FCD war die vertane Möglichkeit trotzdem, denn statt 3:0 stand es eine Minute später nur noch 2:1 durch Manuel Omelanowsky (65.). „Da haben wir schlecht verteidigt, denn das war ein halbhoher Ball, der auch nicht besonders scharf war und den er dann irgendwie reinköpft“, so Perneker, der danach enormen Druck auf sein Team zukommen sah. Nach einem Kirchanschöringer Lattentreffer (69.) erzielte schließlich Thorsten Nicklas den Ausgleich (81.). Unnötig war auch dieser Treffer, denn vorausgegangen war ein Fehlpass in der eigenen Hälfte. Doch die Gäste hatten das Unentschieden letztlich auch durch eine enorme Steigerung erzwungen. In den Schlussminuten verhinderte Deisenhofens Keeper Enrico Caruso sogar Schlimmeres. „Unser Trainer Hannes Sigurdsson hat versucht, durch einige Wechsel den Druck rauszunehmen, aber was Kirchanschöring nach der Pause abgeliefert hat, war schon sehr, sehr gut. Sie haben einen Lauf, das merkst du. Sie sind sehr stabil“, so Perneker. Diese Stabilität des Tabellenzweiten könnte es dem FCD auch schwer machen, den erhofften Relegationsrang noch zu erreichen, denn nach dem Remis bleibt es bei neun Punkten Rückstand.

Trotz der verpassten Gelegenheit, den Abstand zu verkürzen, haderte Perneker nicht mit dem Resultat: „In der ersten Halbzeit waren wir besser, in der zweiten die anderen. Insofern geht es in Ordnung, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Stammspieler bei uns gefehlt haben.“ Im Spiel verletzte sich dann auch noch David Lucksch: Verdacht auf Bänderriss.

FC Deisenhofen –SV Kirchanschöring 2:2 (2:0)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker (70. Muggesser), Nickl, Förtsch, Vodermeier (70. Wohlmann), Rembeck (66. Sagner), Yimez, Mayer, Lucksch (60. Kotb), Gkasimpagiazov, Yordanov Tore: 1:0 Rembeck (14.), 2:0 Vodermeier (41., Foulelfmeter), 2:1 Omelanowsky (65.), 2:2 Nicklas (80.)