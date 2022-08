Nach 2:6-Pleite: FCD-Trainer schimpft über Schiedsrichter - „ „Es ist extrem bitter gelaufen“

Klatsche gegen Garmisch-Partenkirchen

Von Umberto Savignano

Die U23 des FC Deisenhofen kassierte ihre erste Saisonniederlage. Gegen Garmisch-Partenkirchen ging die Bayernliga-Reserve deutlich mit 2:6 unter.

Deisenhofen – Im vierten Spiel kassierte die U23 des FC Deisenhofen ihre erste Niederlage, und die fiel für den Neuling in der Bezirksliga Süd beim Landesligaabsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 2:6 (1:4) gleich ziemlich deftig aus. Trainer Felix Scherer sah sein Team allerdings beileibe nicht so unterlegen, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte: „Es ist extrem bitter gelaufen. Wir hatten fünf hundertprozentige Chancen, von denen wir nur eine genutzt haben. Dazu kam die Schiedsrichterleistung. Wenn wir mit einem 2:1-Rückstand in die Halbzeit gehen, ist alles okay.“

Kurz vor dem Wechsel lagen die Blauhemden nach Toren von Jonas Poniewaz (3.) und Moritz Müller (23.) sowie dem Anschluss durch Evrad Uli Ngeukeu (29.) mit genau diesem Resultat hinten. Dann gab der Unparteiische einen Freistoß und einen Elfmeter, was Scherer auf die Palme brachte: „Beides ein Witz. Unsere Spieler berühren die Gegner gar nicht.“ Doch Jonas Kunzendorf (42.) und Poniewaz vom Punkt (45.+1) nutzten die ruhenden Bälle zur 4:1-Führung. Mit dem 5:1 durch Jonas Schrempf (49.) war die Partie kurz nach dem Wechsel entschieden. Florian Petereit (83.) verkürzte, Selvedin Mesanovic stellte den Endstand her (86.).

„Heute ist viel zusammengekommen. Ich weiß das einzuordnen“, nahm Scherer die Niederlage gelassen. „Wir hatten vier A-Jugendliche, von denen drei von Anfang an gespielt haben, und zwei Spieler aus der dritten Mannschaft dabei. Mit voller Kapelle wäre es interessant geworden.“

Die Deisenhofener U23 tritt wegen zwei Spielverlegungen auf Wunsch der Gegner erst wieder am Dienstag, 30. August (19.30 Uhr) an, zuhause gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering. „Die Pause kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil wir noch einige Urlauber und ein paar Verletzte haben“, sagt Scherer, der mit dem Saisonstart nicht unzufrieden ist: „Wir freuen uns über unsere fünf Punkte.“ (um)

FC Deisenhofen II: Franzmeier - Baumann, Jungkunz (77. Aktas), Hoch, Max. Mayer, Patent, Lo Re (46. Petereit), Geigenberger, Edenhofer (46. Brunner), Ngeukeu, Giesen

Tore: 1:0 Poniewaz (3.), 2:0 Müller (23.), 2:1 Ngeukeu (29.), 3:1 Kunzendorf (42.), 4:1 Poniewaz (45.+1, Foulelfmeter), 5:1 Schrempf (49.), 5:2 Petereit (83.), Mesanovic (86.)

Gelb-Rot Max. Mayer (89., Foul und Reklamieren)