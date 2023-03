FC Deisenhofen richtet den Blick jetzt nach unten

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Die Hoffnungen auf eine Aufholjagd mit Blickrichtung Aufstiegsrelegation hat Fußball-Bayernligist FC Deisenhofen mit der 0:2-Auftaktniederlage beim SV Erlbach schon ad acta gelegt. Manager Thomas Werth warnte angesichts der acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationszone nach der Partie sogar: „Das kann auch schnell gehen.“ Und vor dem Landkreis-Derby gegen den FC Ismaning an diesem Samstag (14 Uhr) ergänzt FCD-Trainer Andreas Pummer, dessen Team in den vergangenen vier Runden nur zwei Zähler holte:

„Von den Punkten der letzten Spieltage her sieht es nicht so aus, dass wir nicht nach hinten schauen müssten. So blauäugig brauchen wir nicht sein.“

Panik bricht allerdings auch nicht aus bei den Blauhemden, zumal das Erlbach-Spiel ein spezielles für sie war: „Die erste Halbzeit war nicht verkehrt von uns, aber nach vorn hätten wir zielstrebiger agieren müssen. Wir haben uns selber um den Punkt gebracht, hätten ein, zweimal abgeklärter sein müssen“, findet Pummer in der Rückschau. Wesentlich sei aber vor allem die Robustheit des dazu auch noch fußballerisch beschlagenen Gegners gewesen. „Wir wussten um die Schwere der Aufgabe, aber wir haben bei dieser körperlichen Gangart nur 60, 70 Minuten mithalten können“, sagt der FCD-Coach, der grundsätzlich die Probleme gegen solche Teams sieht. „Wir gehören spielerisch zu den besten Mannschaften, das ist unsere DNA. Das können wir nicht wegdiskutieren. In Erlbach mussten wir deshalb nicht nur gegen den Gegner spielen, sondern auch gegen unsere DNA. Aber das sollte jetzt abgehakt sein.“

Gegen Ismaning erwarte seine Mannschaft nämlich ein ganz anderes Spiel: „Ismaning ist, wie wir, nicht so körperbetont.“ Trotzdem hatten die Deisenhofner in der Vorrunde auch mit der Truppe von Mijo Stijepic ihre Probleme: 5:1 siegte der FCI zuhause. „Da haben wir etwas gutzumachen. Wir haben das nicht vergessen und sind dementsprechend motiviert“, verspricht Pummer Vollgas. Der gewünschte Heimsieg wäre auch mit Blick auf die Tabelle wichtig: Ismaning sitzt den Deisenhofnern mit nur zwei Punkten Rückstand im Nacken.

Pummer weiß, auf wen es bei den Gästen besonders aufzupassen gilt: Da ist vor allem Yasin Yilmaz. „Er ist der Dreh- und Angelpunkt“, sagt Deisenhofens Trainer über den 34-jährigen Ex-Hachinger mit Drittligaerfahrung. Aber auch Stürmer Daniel Gaedke ist zu beachten. „Wenn er ins Rollen kommt, kann auch er entscheidend sein“, sagt Pummer über den elffachen Torschützen. Drei Treffer davon markierte Gaedke im Hinspiel. Das sollte sich möglichst nicht wiederholen, sonst könnte es für die Blauhemden noch ein unruhiges Frühjahr werden. (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Köber, Vodermeier, Sagner, Jost, Müller-Wiesen, Mayer, Gkasimpagiazov, Bachhuber, Karger