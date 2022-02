FC Deisenhofen sammelt im Aufstiegskampf nur einen Punkt

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der Wind hat eine Rolle gespielt, es macht schon viel aus, wenn in der gefährlichen Zone der Ball einen halben Meter weiter fliegt. FCD-Manager Franz Perneker Weiße Wand: Bayernligist Deisenhofen steht in der Abwehr sicher. © Robert Brouczek

Eine Nullnummer lieferten sich der FC Deisenhofen und der TSV 1882 Landsberg zum Wiederauftakt der Fußball-Bayernliga. Doch, obwohl nicht nur Tore fehlten, sondern auch hochkarätige Chancen Mangelware blieben, zeigte sich FCD-Manager Franz Perneker von den 90 Minuten recht angetan: „Es war ein 0:0 der guten, ich würde sogar fast sagen, der sehr guten Sorte. Beide Mannschaften haben richtig guten Fußball gespielt.“

Deisenhofen – Die Deisenhofner, die auf die erkrankten Valentin Köber und Marco Finster verzichten mussten, starteten auch gleich mit einer vielversprechenden Möglichkeit: Schon in der ersten Minute zog Tobias Rembeck aus dem Gewühl ab, scheiterte aber an Landsbergs Schlussmann Sebastian Hollenzer. Auch die nächste Gelegenheit hatten die Gastgeber: Linksverteidiger Nico Wohlmann verzog allerdings, nachdem er von Leon Müller-Wiesen mit einem feinen Pass bedient worden war (25.). Kurz vor der Pause hatten die Deisenhofner dann Glück, dass ein abgefälschter Gäste-Freistoß von Steffen Krautschneider an der Latte landete (40.).

Auch nach dem Wechsel lieferten sich der Siebte und der Sechste des Klassements ein ausgeglichenes Verfolgerduell auf hohem spielerischen Niveau, richtig brenzlig wurde es aber vor keinem der beiden Tore mehr. „Im letzten Drittel wurde nicht so genau gespielt“, stellte Perneker fest, der dies aber vor allem den äußeren Umständen auf dem zugigen Kunstrasen zuschrieb. „Der Wind hat eine Rolle gespielt, es macht schon viel aus, wenn in der gefährlichen Zone der Ball einen halben Meter weiter fliegt.“ Für die mangelnde Präzision hatte Deisenhofens Manager noch eine weitere naheliegende Erklärung: „Es war das erste Spiel nach der Winterpause. Und dafür haben beide Mannschaften eine ansprechende Leistung abgeliefert.“

Dass der FCD mit dem Rückenwind guter Testergebnisse in die Partie gegangen war, die Landsberger hingegen über zuletzt sehr schwierige Wochen geklagt hatten, sei für den Start bedeutungslos, so Perneker: „Gute oder schlechte Vorbereitung hin oder her: Landsberg hat, unter anderem mit den früheren Pullachern Michael Hutterer und Alexander Benede, Fußballer vom Allerfeinsten in seinen Reihen. Und wir waren auf Augenhöhe. Ich glaube auch, dass beide Seiten mit dem Ergebnis am Ende einverstanden waren. Wir können jedenfalls gut damit leben.“ Und das, obwohl der SV Kirchanschöring, der den vom FC Deisenhofen immer noch angestrebten zweiten Platz hält, sein Auftaktspiel beim FC Ismaning mit 1:0 gewann. „Klar, es sind jetzt neun statt sieben Punkte Rückstand. Aber nächste Woche kommt Kirchanschöring zu uns, da können wir wieder verkürzen“, machte Perneker deutlich, dass man beim FCD die Aufstiegsrelegation weiterhin ins Visier nimmt. (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen – TSV 1882 Landsberg 0:0

Deisenhofen: Caruso – Schneiker (60. Muggesser), Nickl, Vodermeier, Wohlmann (60. Gkasimpagiazov), Rembeck (82. Kotb), Müller-Wiesen, Mayer, Yimez (60. Yordanov), Sagner (69. Lucksch), Bachhuber.