FC Deisenhofen scheitert nach großem Kampf am SV Heimstetten

Rojek sichert Regionalligist die nächste Runde

von Patrik Stäbler schließen

Der FC Deisenhofen hat seine starke Ligaform im Pokal nicht bestätigen können: Gegen den Regionalligisten SV Heimstetten setzte es am Dienstagabend eine 1:2-Niederlage.

Deisenhofen – Andreas Haimerl hat Zeit seines Lebens unzählige Spiele des FC Deisenhofen gesehen. Jahrzehntelang ist das Urgestein in verschiedenen Funktionen für den Klub tätig gewesen; bis vor Kurzem kümmerte er sich noch als Betreuer um die Bayernligaelf. Diese hätte Andreas Haimerl zu seinem 80. Geburtstag am Freitagabend umso lieber mit einem Pokalsieg gegen den SV Heimstetten beschenkt – doch dieses Vorhaben glückte nicht.

Vielmehr kassierte der FCD im Duell gegen die eine Klasse höher spielenden Gäste eine 1:2-Niederlage, die man nicht verdient nennen musste – aber konnte. „Die Niederlage war sicher nicht unverdient“, resümierte Cheftrainer Hannes Sigurdsson. „Trotzdem war ich zufrieden mit der Einstellung meiner jungen Mannschaft, Wir hatten auch Phasen, in denen wir sehr gut gespielt haben.“

Vor rund 180 Zuschauern hatte Sigurdsson wie angekündigt die Rotationsmaschine angeworfen. Von der Startelf, die am Samstag Türkspor Augsburg mit 5:1 abgefertigt hatte, standen bloß Keeper Enrico Caruso und Leon Müller-Wiesen erneut auf dem Rasen. Ansonsten bekamen etliche Kicker eine Chance, die in dieser für den Aufsteiger bislang so erfolgreichen Bayernligasaison nur eingeschränkt zum Zug gekommen waren. Und diese vielen Wechsel merkte man dem Spiel des SVD anfangs an: In der ersten Hälfte kam das Team bloß zweimal gefährlich vors gegnerische Gehäuse.

In der ersten Szene scheiterte Florian Schmid am Keeper, der umgehend einen Konter einleitete, der wiederum zum 0:1 von Simon Werner führte. Beim zweiten Mal zappelte der Ball dann auf der anderen Seite im Netz: Nach einer Ecke hatte Simon Richter mit einem herrlichen Drehschuss zum 1:1 getroffen – zugleich der für die Platzherren etwas schmeichelhafte Pausenstand.

Nach dem Wechsel agierte Deisenhofen dann mutiger, doch mehr als ein Freistoß von Marinus Poschenrieder und eine Halbchance von Daniel Sabljo sprangen nicht heraus. Heimstetten dagegen blieb offensiv ungefährlich – bis zur 77. Minute. Da schnibbelte Alexander Rojek einen Freistoß aus 20 Metern elegant zum 1:2 ins rechte Eck. In der Folge warf Deisenhofen alles nach vorne, doch auch in Überzahl – Heimstettens Werner hatte kurz vor Schluss Gelb-Rot gesehen – wollte den Gastgebern kein Treffer mehr gelingen.

FC Deisenhofen – SV Heimstetten 1:2 (1:1)

FCD: Caruso, Poschenrieder, Yimez, Kreuzeder, Schneiker, Richter, Lucksch (64. Rembeck), Schmid (64. Mayer), Gkasimpagiazov (46. Sabljo), Mancusi, Müller-Wiesen.

Tore: 0:1 Werner (19.), 1:1 Richter (29.), 1:2 Rojek (77.).

Schiedsrichter: Benedikt Öllinger (Riedlhütte).

Zuschauer: 180.