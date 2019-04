FC Deisenhofen schlägt den Spitzenreiter

von Umberto Savignano schließen

Im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Südost besiegte der FC Deisenhofen gestern Abend den Spitzenreiter TSV Wasserburg mit 3:1 und kletterte damit in der Tabelle auf den zweiten Platz.

VON UMBERTO SAVIGNANO

Deisenhofen–In der Anfangsphase war beiden Mannschaften der gegenseitige Respekt anzumerken. Die erste zielstrebige Aktion brachte aber gleich einen Ertrag, und zwar für den FCD: Nach einer Hereingabe von Michael Bachhuber faustete Wasserburgs Torwart Alexander Poschner im Dreikampf mit einem Mitspieler und Deisenhofens Stürmer Julian Allgeier zur Mitte ab, das Trio blieb liegen, doch das Spiel lief weiter. Leon Müller-Wiesen reagierte am Schnellsten und schoss aus dem Hintergrund zum 1:0 ein (13.). Wenig später fast eine Kopie dieses Treffers: Diesmal flankte Bachhuber von links, wieder faustete Poschner zu kurz weg, doch Tobias Rembeck setzte den Ball knapp über die Latte (19).

Vom Spitzenreiter aus Wasserburg war in den ersten 45 Minuten nichts Gefährliches zu sehen, die Deisenhofner hatten das Geschehen im Griff und durch den frei-

stehenden Martin Mayer noch eine Riesenchance, aber sein Abschluss war zu harmlos, um Poschner zu überwinden (45.).

Nach dem Wechsel drückte Wasserburg, blieb dabei zunächst ohne hochkarätige Möglichkeiten. Die Blauhemden verlegten sich aufs Kontern und hatten Glück, dass ein harmlos scheinender Ball vom Boden hoch über einen Verteidiger hinweg direkt in die Füße von Allgeier sprang, der zum 2:0 einschoss (68.). Doch der Riesenjubel war kaum verstummt, da zog Bachhubers unnötiger Schubser einen Strafstoß nach sich, den Matthias Haas zum Anschlusstreffer nutzte (70,)

Der FCD schlug aber noch einmal zurück, Bachhuber sorgte mit deinem Flachschuss aus der Drehung für das 3:1 (85.) und damit für die Entscheidung.

FCD-Trainer Hannes Sigurdsson meinte zum Spiel; „Der Sieg ist absolut verdient. Unsere Einstellung war überragend. Wasserburg hat nur am Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen Druck gemacht, Die Wasserburger sind eine Mannschaft, die weiß, was sie will, und das macht sie gut. Aber das musst du stoppen, und das ist uns gut gelungen. Wir hatten das Spiele mit hohem Arbeitsaufwand unter Kontrolle. Wir sind mehr gelaufen als der Gegner. Es ist geil, dass wir Zweiter sind. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Saison ist noch lang.“

FC Deisenhofen –

TSV Wasserburg 3:1 (1:0)

FC Deisenhofen:Caruso - Karl (68. Muggesser), Nickl, Köber, Vodermeier (88. Kreuzeder), Müller-Wiesen, Finster, Rembeck (83. Markus Mayer), Martin Mayer, Allgeier (75. Ngeukeu), Bachhuber; Tore: 1:0 Müller-Wiesen (13.), 2:0 Allgeier (68.), 1:2 Haas (70.), 3:1 Bachhuber (85.).