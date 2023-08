FC Deisenhofen seit drei Spielen ohne Tor

Von: Umberto Savignano

Die Form stimmt nicht bei Andreas Pummers Team. © brouczek

FUSSBALL-BAYERNLIGA Nach 0:1 beim FC Gundelfingen droht ein Abrutschen in ungemütliche Regionen

Deisenhofen – Die Bayernligasaison ließ sich für den FC Deisenhofen mit dem ordentlichen 3:1-Auftaktsieg beim FC Ismaning eigentlich ganz gut an, doch seither sind die Blauhemden ins Stocken geraten. Beim 0:1 (0:1) gegen den FC Gundelfingen blieben sie zum dritten Mal hintereinander ohne Torerfolg. Generell zeigt der Formtrend nach unten, wie Trainer Andreas Pummer nach der Heimpleite offen zugab: „Es lag an uns. Zu viele Spieler sind unter ihren Möglichkeiten geblieben. Es war ein gebrauchter Tag für uns.“

Dabei konnte Pummer kurzfristig doch auf seine während der Woche noch angeschlagenen Innenverteidiger Tobias Nickl und Kapitän Michael Vodermeier zurückgreifen. Die letzte Sicherheit verlieh der Einsatz der Routiniers dem Team allerdings offenbar nicht. „Wir haben in den ersten Minuten Fehler gemacht, mit einem Fehler im Spielaufbau auch das Tor begünstigt“, kritisierte Pummer. Nutznießer war Jovan Djermanovic, der nach einem schnellen Gundelfinger Angriff auf Vorlage von Janik Noller schon in der vierten Minute für den Treffer des Tages sorgte. „Davon haben wir uns nicht richtig erholt“, räumte Pummer ein, auch wenn seine Mannschaft sich gegen Ende der ersten Halbzeit ein wenig fing: „Nach einer halben Stunde sind wir etwas besser reingekommen“, fand der Trainer. Paul Schemat leitete diese Phase in der 28. Minute mit der eigentlich aussichtsreichsten FCD-Gelegenheit ein, doch bei der Annahme sprang ihm der Ball zu weit vom Fuß, sodass Gundelfingens Schlussmann Dominik Hozlinger klären konnte. „Da hätte er eigentlich allein aufs Tor zugehen könnte, aber er hatte einen ersten schlechten Kontakt“, trauerte Pummer der Möglichkeit nach.

Auch nach dem Wechsel fehlte den Deisenhofnern die Durchschlagskraft, um die Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Eher waren die Schwaben drauf und dran, frühzeitig alles klar zu machen. „Gundelfingen war der erwartet gute Gegner. In der zweiten Halbzeit haben sie noch einige Konterchancen liegen lassen. Das Ergebnis war absolut verdient“, gab Pummer zu, die Qualität der Gäste wollte er dabei keinesfalls als Ausflucht für eigene Unzulänglichkeiten gelten lassen: „Diese Niederlage haben wir uns selber zuzuschreiben, so selbstkritisch sind wir in Deisenhofen.“

Klare Worte sind vor der nächsten Englischen Woche, die den FCD schon am Dienstag (18.30 Uhr) zum TSV Dachau 1865 führt, wohl auch nötig, um wieder in die Spur zu kommen.

Nach vier Punkten aus den ersten vier Partien droht dem FC Deisenhofen ein Abrutschen in ungemütliche Tabellenregionen.

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier (78. Köber), Gkasimpagiazov, Müller-Wiesen (78. Sagner), Finster, Lippmann (69. Kopp), Yilmaz, Schemat (60. Bürstner), Bachhuber Tor: 0:1 Djermanovic (4.) Gelb-Rot: Gkasimpagiazov (89., Foul und Reklamieren)

Bemüht: Deisenhofens Maxime Schneiker (in Weiß) um Zweikampf gegen einen Gästespieler. © brouczek