FC Deisenhofen: Sigurdsson ist siegeshungrig

Von: Umberto Savignano

„Wir haben unsere eigenen Ziele für die letzten drei Spiele. 50 Punkte sind ein wichtiges Ziel. Wir können nicht eine Saison mit weniger Punkten spielen, auch wenn es viele Gründe gab, wie Verletzungen und Corona“, sagt Coach Hannes Sigurdsson © Robert Brouczek

Das mögliche Abrutschen in die Nähe der gefährdeten Zone hat der FC Deisenhofen jüngst durch das 2:0 gegen den TSV Wasserburg endgültig abgewendet. Nachdem sie die letzten Restsorgen los sind, wollen sich die Blauhemden in den letzten drei Saisonspielen aber keinesfalls gehen lassen. Vor dem Gastspiel an diesem Freitag beim VfB Hallbergmoos (19.30 Uhr) stellt der scheidende Trainer Hannes Sigurdsson seinem Team konkrete Vorgaben.

Deisenhofen – Mögliche Schützenhilfe für den Landkreis-Rivalen SV Pullach spielt dabei allerdings keine Rolle. Wasserburg, Hallbergmoos und der nächste Deisenhofner Gegner TSV Dachau 65 sind ja allesamt Konkurrenten des SVP im Abstiegskampf. „Das interessiert mich nicht. Wir müssen nicht wegen anderen gewinnen“, sagt Sigurdsson klipp und klar.

Profitieren könnten die Pullacher trotzdem, denn der Isländer betont: „Wir haben unsere eigenen Ziele für die letzten drei Spiele. 50 Punkte sind ein wichtiges Ziel. Wir können nicht eine Saison mit weniger Punkten spielen, auch wenn es viele Gründe gab, wie Verletzungen und Corona.“

Zu der runden Bilanz fehlen den Blauhemden im Moment fünf Zähler. Sollten gegen Hallbergmoos schon die ersten drei eingefahren werden, wird sich Sigurdsson jedoch danach bestimmt nicht mit Unentschieden zufriedengeben.

Der Siegeshunger ist ihm anzumerken, und wird wohl noch dadurch verstärkt, dass es auch seine letzten drei Partien als FCD-Coach sind und dass das 2:0 gegen Wasserburg erst der zweite Erfolg im elften Spiel 2022 war. „Es nervt immer, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und ich will meine Zeit hier auch gut zu Ende bringen. Es war schön, am vergangenen Wochenende das Siegesgefühl wieder zu erleben und das will ich auch in den letzten drei Spielen haben“, sagt der 39-Jährige, der diesmal personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen kann.

Von Hallbergmoos, das zuletzt beim Zweiten FC Ingolstadt II 2:1 gewann und in den jüngsten vier Spielen acht Punkte holte, erwartet Sigurdsson jedenfalls heftige Gegenwehr: „Sie kämpfen um die Existenz und darauf müssen wir vorbereitet sein.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen: Caruso – Schneiker, Nickl, Poschenrieder, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Yimez, Gkasimpagiazov, Yordanov