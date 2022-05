FC Deisenhofen: Sigurdssons letztes Heimspiel

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Es geht für den FC Deisenhofen im letzten Saisonauftritt vor eigenem Publikum sportlich zwar nicht wirklich um viel, trotzdem will der Tabellenzehnte am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Dachau 1865 unbedingt gewinnen. Schließlich ist es das letzte Heimspiel von Trainer Hannes Sigurdsson, der in der nächsten Spielzeit den Regionalligisten SV Wacker Burghausen trainiert.

„Wenn man nach vier Jahren in einem Verein keine Emotionen hätte, wäre etwas falsch“, sagt der Isländer, der sich nach einem zähen Frühjahr mit bislang nur zwei Erfolgen sehnlichst einen Sieg wünscht: „Es gibt eine Abschlussfeier nach dem Spiel. Wir wollen unbedingt gewinnen, damit es auch eine schöne Feier wird.“

Groß an den Ehrgeiz seiner Spieler müsse er nicht appellieren, glaubt Sigurdsson, denn beim 2:3, jüngst in Hallbergmoos, habe es grundsätzlich nicht an der Einstellung gefehlt. Allerdings habe man dem zweiten und dritten Gegentor in den ersten zehn Minuten nach der Pause durch mangelnde Konsequenz Vorschub geleistet, und das nicht zum ersten Mal: „In diesem Jahr haben wir Anfang der zweiten Halbzeit öfter geschlafen. Das hat uns schon viele Punkte gekostet und das nervt ohne Ende. Denn wir sollten genug Erfahrung haben, dass das nicht passiert“, kritisiert der FCD-Coach zwar, aber er betont eben auch: „In den restlichen 80 Minuten haben die Jungs alles gegeben, der Wille war da.“

Der Einsatz muss auch gegen die stark abstiegsbedrohten Gäste vom Samstag stimmen, soll die Partylaune nicht getrübt werden: „Die Dachauer haben erstens Qualität, zweitens kämpfen sie um ihre Existenz. Ich erwarte, dass sie auf Sieg spielen“, so Sigurdsson, der wohl ein paar Akteure an die U23 abgeben wird, die um 12 Uhr gegen den SV Polling den nächsten Schritt Richtung Bezirksliga gehen will: „Wir müssen die Gruppe aufteilen, damit die Zweite ihren verdienten Erfolg feiern kann. Aber ich bin sicher, wir bringen zwei starke Mannschaften aufs Feld.“ um

FCDeisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Poschenrieder, Vodermeier, Lucksch, Müller-Wiesen, Finster, Yimez, Gkasimpagiazov, Bachhuber