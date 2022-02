„Wollen Zwieter werden“ - FC Deisenhofen startet optimistisch ins Aufstiegsrennen

Von: Umberto Savignano

„Man will in diesen Spielen sehen, dass die Sachen, die man ausprobiert, funktionieren. Und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen“, sagt Trainer Hannes Sigurdsson über die Testbegegnungen. © Robert Brouczek

Verfolgerduell zum Auftakt: Der FC Deisenhofen, Siebter der Bayernliga Süd, empfängt am Samstag den TSV 1882 Landsberg, der als Sechster einen Punkt mehr auf dem Konto hat.

Deisenhofen – Die Marschroute ist zumindest für die Deisenhofner klar. „Wir wollen Zweiter werden“, hatte Manager Franz Perneker unlängst schon erklärt. Das gilt grundsätzlich auch für den Gegner. „Landsberg ist eine gute Mannschaft, die haben viel in den Kader investiert“, weiß FCD-Coach Hannes Sigurdsson. Doch das ambitionierte Team vom Lech wurde in den vergangenen Wochen arg durch Corona gebeutelt. „Unsere Vorbereitung war in allen Belangen eine einzige Katastrophe. Die Erwartungen sind bei null“, sagt TSV-Spielertrainer Muriz Salemovic, der, wie sein spielender Co-Trainer, der Ex-Pullacher Michael Hutterer, und etliche weitere Akteure jüngst in Quarantäne war.

Sigurdsson will sich von diesen Meldungen indes nicht blenden lassen: „Ich glaube, dass die beiden Spielertrainer gegen uns wieder dabei sind, wie die Situation bei den Spielern ist, weiß ich aber nicht.“ Auch an seiner Truppe sei die Pandemie während der Vorbereitung nicht spurlos vorübergegangen, berichtet der Isländer, der trotzdem auf eine starke Testspielserie zurückblickt. Durch das 5:1 beim FC Unterföhring und das 2:0 gegen den 1. FC Passau hat der FCD seine Bilanz hier auf fünf klare Siege bei nur einer 1:3-Niederlage gegen den Regionalligisten SV Heimstetten geschraubt.

Sigurdsson: Hankofen wird aufsteigen

Sigurdsson zeigt sich rundum zufrieden, vor allem weil er glaubt, künftig taktisch noch flexibler agieren zu können: „Man will in diesen Spielen sehen, dass die Sachen, die man ausprobiert, funktionieren. Und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mir gefallen, unabhängig vom Ergebnis. Ich glaube, wir haben schon mehrere Möglichkeiten, auch andere Sachen zu machen.“ Der Coach gehört übrigens nicht zu jenen, denen die Resultate in der Vorbereitung egal sind: „Für die Mentalität sind die Ergebnisse aber auch gut, man will immer gewinnen.“

Als weiteren Trumpf sieht Sigurdsson die Homogenität seines breiten Spielerangebots: „Wir hatten im Training durchschnittlich 24 Leute. Dabei hat mir die Einstellung gefallen, wie sie sich als Gruppe gegeben haben. Ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Mannschaft. Alle Teams haben wahrscheinlich ihre Probleme mit Corona. Aber ich denke, wir können durch den großen Kader gut damit umgehen.“

Und so startet der FCD optimistisch ins Aufstiegsrennen. Wobei bei sieben Punkten Rückstand auf den Zweiten SV Kirchanschöring der Angriff nur dem Relegationsplatz gilt. Spitzenreiter SpVgg Hankofen Hailing ist ja noch einmal weitere 14 Zähler entfernt. „Es muss viel passieren, dass die nicht aufsteigen“, weiß Sigurdsson. (Umberto Savignano)

FC Deisenhofen: Caruso – Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Mayer, Sagner, Bachhuber.