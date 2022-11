FC Deisenhofen sucht das Erfolgserlebnis

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Es war ein starker Auftritt, den der FC Deisenhofen zuletzt gegen den souveränen Bayernliga-Spitzenreiter SV Schalding-Heining hinlegte, trotz des 0:2.

Doch Lob hat Andreas Pummer genug gehört. Mit Blick auf die vergangenen sechs Partien, in denen seine Mannschaft nur einmal gewinnen konnte, stellt Deisenhofens Trainer klar, dass für ihn in erster Linie Ergebnisse zählen:

„Wir müssen schauen, dass wir mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Wir hören Woche für Woche, wie gut wir spielen, aber dann stehen wir mit einem Punkt oder ohne Punkte da. Diesmal wollen wir die drei Punkte dabehalten, da ist es wurscht, wer der Gegner ist.“

Der Gegner, der sich am Samstag (14 Uhr) in Deisenhofen vorstellt, heißt TSV 1865 Dachau, entging dem Abstieg in der vergangenen Saison durch eine erfolgreiche Relegation und steht zur Saisonhalbzeit auf Platz 14, der am Ende erneutes Nachsitzen bedeuten würde. Das Hinspiel gewann der FCD mit 4:1, doch Pummer will daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen. „Das war das erste Saisonspiel, es war lange Zeit offen und umkämpft, auch Dachau hatte seine Chancen.“

Für den Coach zählt vor allem, dass seine Mannschaft noch etwas zulegt: „Wir haben es versäumt, uns gegen Schalding-Heining zu belohnen. Wir waren motiviert und griffig, müssten aber noch einen Tick cleverer in der Chancenverwertung sein. Und wir müssen vielleicht auch die paar Prozent mehr machen.“ Andererseits will der Coach „nicht so viel ändern, denn das Spiel war ja gut.“ Eine Änderung liegt auf der Hand, denn Nico Karger ist nach muskulären Problemen wieder fit. „Natürlich ist er mit seiner Qualität für den FC Deisenhofen nicht eins-zu-eins zu ersetzen“, freut sich Pummer über die Verstärkung durch den Ex-Profi und 14-fachen Torschützen, der mit dem zehnmal erfolgreichen Torjäger Nummer zwei, Michael Bachhuber, die Dachauer Abwehr durcheinanderwirbeln soll. „Bachi hat gegen Schalding ein Superspiel gemacht“, lobt der Trainer. Dafür musste der Stürmer büßen, als er kurz vor Schluss hart gefoult wurde, was Rot für seinen Gegenspieler nach sich zog. Doch Pummer gibt Entwarnung: „Er hat einen Bluterguss in der Kniekehle, hat aber auf die Zähne gebissen und trotz Verletzung trainiert. Er wird am Start sein.“

Ein anderer Leistungsträger der vergangenen Wochen fällt hingegen aus. „Jens Förtsch hat eine Sehnenverletzung am Oberschenkel. Das dauert sechs bis acht Wochen, er wird also dieses Jahr nicht mehr spielen“ berichtet Pummer über den Innenverteidiger. „Er hat lange auf seine Chance gewartet, hat sie absolut genutzt und hätte gegen Dachau wieder gespielt. Schade, dass ihn so eine Verletzung zurückwirft.“ Große Sorgen muss sich Pummer aber nicht machen, denn alle anderen Kandidaten fürs Abwehrzentrum sind fit. UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Müller-Wiesen, Mayer, Jost, Gkasimpagiazov, Bachhuber, Karger