FC Deisenhofen sucht weiter seine Form

Von: Umberto Savignano

Wir müssen Schritt für Schritt wieder zu unserer Leistung zurückfinden. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen) Führungstreffer: Nikolaos Gkasimpagiazov zieht ab und erzielt das 1:0 für Deisenhofen. © Robert Brouczek

Lange Gesichter beim FC Deisenhofen: Mit dem 1:1 (0:0) gegen den FC Ismaning blieben die Blauhemden im fünften Bayernligaspiel in Folge sieglos. Die Enttäuschung war den Spielern trotz eines passablen Fußballspiels gegen einen guten Gegner anzusehen. Und auch Trainer Andreas Pummer meinte: „Es passt nicht so momentan.“

Deisenhofen – Die Ismaninger gaben gleich einen Warnschuss durch Daniel Bux ab (1., drüber) und fanden überhaupt besser in die Partie, konterten einige Male gefährlich. Nach zehn Minuten entwickelte sich dann ein ausgeglichenes Spiel, das vor allem zwischen den Strafräumen stattfand. Die bis dahin beste Chance vergaben die Gäste nach einem Konter, weil Ryohei Nishikawa schlampig auf Elias Kollmann querlegte, statt selbst zu schießen (33.). Enrico Carusos Tat gegen Kollmann (38.) war nicht mehr als eine Pflichtübung für den FCD-Keeper. Auf der anderen Seite stellte Michael Bachhubers Abschluss für Ismanings Torwart Lorenz Becherer ebenfalls kein echtes Problem dar (43.). In der Nachspielzeit verzeichneten die Deisenhofner durch Björn Jost dann aber noch einen richtig gefährlichen Versuch, Becherer musste sich strecken. So ging es nach einer ersten Hälfte, in der beide Teams ihre fußballerischen Qualitäten zeigten, die fehlerlosen Defensivreihen aber dominierten, mit einem angemessenen 0:0 in die Kabine, wie auch Pummer fand: „Wir sind nicht gut gestartet. Die Anfangsphase hat Ismaning gehört. Dann haben wir mehr am Spiel teilgenommen und hatten sehr gute zehn Minuten vor der Pause mit ein paar Torschüssen. Insofern war das Unentschieden zur Halbzeit gerecht.“

Den zweiten Durchgang eröffnete Nico Karger für die Platzherren mit einem Freistoß, der das Ziel ganz knapp verfehlte (48.). Nun waren auf beiden Seiten die Aktionen zwingender, insbesondere in der 56. Minute, als Nikolaos Gkasimpagiazov von links nach innen zog und Becherer aus 18 Metern mit dem Führungstreffer für den FCD überraschte. „Eine schöne Aktion von ihm“, lobte Pummer, doch Ismanings Antwort kam prompt: Der unmittelbar zuvor eingewechselte hünenhafte FCI-Torjäger Daniel Gaedke köpfte aus kurzer Distanz eine Kollmann-Flanke zum 1:1 ein (59.). „Da haben wir nicht gut verteidigt. Man muss schon aggressiver die Flanke verhindern“, sagt Pummer, dessen Team noch einige Halbchancen auf die erneute Führung hatte: Bachhuber zielte aus 16 Metern knapp vorbei (66.), ebenso Karger mit einer Direktabnahme aus der Distanz (69.). Ismaning verlegte sich aufs Kontern, erst recht nach der Ampelkarte für Dominik Hofmann (82.). Der FCD konnte aus dem zahlenmäßigen Vorteil kein Kapital schlagen, musste bei einem 20-Meter-Schuss von Yilmaz (88., knapp vorbei) sogar noch eine Schrecksekunde überstehen. „Läuferisch und von der Einstellung her waren wir da, aber spielerisch läuft es nicht so“, bilanzierte Pummer. „Es ist aber auch schwierig: Unsere Vorbereitung war nicht gut, dazu das momentane Hin und Her zwischen Rasen und Kunstrasen. Wir müssen Schritt für Schritt wieder zu unserer Leistung zurückfinden.“ (UMBERTO SAVIGNANO)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker (79. Sagner), Köber (46. Förtsch), Vodermeier, Gkasimpagiazov, Jost (90.+2 Hahn), Müller-Wiesen, Finster (88. Yordanov), Mayer (79. Kopp), Bachhuber, Karger

Tore: 1:0 Gkasimpagiazov (56.), 1:1 Gaedke (59.) Gelb-Rot: Hofmann (82., wiederholtes Foulspiel)