U23 des FC Deisenhofen kämpft um Anschluss

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen - Im Nachholspiel der Bezirksliga Süd am Donnerstag zwischen der U23 des FC Deisenhofen und dem SV Aubing (Anstoß 19.30 Uhr) geht es für beide Kontrahenten darum, den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Aubing liegt mit 19 Punkten auf Rang zehn, die FCD-Reserve einen Zähler zurück auf Platz zwölf. Sollte es einen Sieger geben, würde dieser vermutlich auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern.

Im ersten Anlauf vor knapp vier Wochen musste dieses Duell aufgrund eines Flutlichtausfalls in der 79. Minute abgebrochen werden. Die Aubinger führten durch einen Treffer in der 22. Minute mit 1:0. Felix Scherer hat aus dem Verlauf dieses Spiels wertvolle Erkenntnisse gewonnen: „Das ist eine Mannschaft, die sehr übers Pressing kommt und versuchen wird, uns zu Fehlern zu zwingen. So ist auch das 1:0 entstanden“, erinnert sich der FCD-Coach. „Aber wir haben da in der zweiten Halbzeit schon relativ stark gespielt, der Druck ist immer größer geworden. Die Aubinger können das auch nicht im ganzen Spiel durchhalten. Von daher heißt es: In der ersten Halbzeit gut aufpassen und es spielerisch lösen.“

Sollte dies gelingen, rechnet sich Scherer gute Chancen aus: „Wenn man das Pressing umspielen kann, wird es für sie auch gefährlich, weil sie hinten nicht so gut sind.“

Bei den vom Unterhachinger Ex-Profi Patrick Ghigani trainierten West-Münchnern stechen zwei Leute heraus: Stürmer Athanaisos Savvas, Torschütze im abgebrochenen Spiel, und Hans Haderecker. „Der ist fußballerisch sehr gut“, weiß Scherer. „Die beiden müssen wir aus dem Spiel nehmen.“

Aufgrund des Wochentag-Termins darf der U23-Trainer wieder auf Verstärkung durch Bayernliga-Akteure hoffen. „Wir werden gut aufgestellt sein, so wie zuletzt schon beim 1:1 gegen Großhadern, als die Leistung gepasst hat, nur die Chancen nicht verwertet wurden.“